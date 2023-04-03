Avcılar’daki Nostalji ve Antika Pazarı kapatıldı

Ambarlı Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarında açılan ve 'Bit pazarı' olarak bilinen "Nostalji ve Antika Pazarı", çevrede trafik sıkışıklığına ve gürültüye neden olması, açılış ve kapanış saati kurallarına uyulmaması gibi gerekçelerle yapılan şikayetlerin ardından belediye tarafından kapatıldı.