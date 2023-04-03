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Avcılar’daki Nostalji ve Antika Pazarı kapatıldı

İstanbul'da her pazar binlerce kişinin ziyaret ettiği Avcılar’daki ‘Nostalji ve Antika Pazarı’, trafik sorununa ve gürültüye neden olduğu şikayetleri üzerine kapatıldı. Pazarın kapatılmasından habersiz olan esnaf ve vatandaş ise, 'Nostalji ve Antika Pazarı'nın yeniden açılması için imza kampanyası başlattı.

Avcılar’daki Nostalji ve Antika Pazarı kapatıldı - 1

Ambarlı Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarında açılan ve 'Bit pazarı' olarak bilinen "Nostalji ve Antika Pazarı", çevrede trafik sıkışıklığına ve gürültüye neden olması, açılış ve kapanış saati kurallarına uyulmaması gibi gerekçelerle yapılan şikayetlerin ardından belediye tarafından kapatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Avcılar’daki Nostalji ve Antika Pazarı kapatıldı - 2

Pazarın kapatılması tepki ile karşılandı.

Avcılar’daki Nostalji ve Antika Pazarı kapatıldı - 3

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI 

"Nostalji ve Antika Pazarı"nın girişinin güvenlik şeridi ve belediye zabıta araçları ile kapatıldığını gören esnaf, yaklaşık 500 tezgahın kurulduğu pazarın yeniden açılabilmesi için imza kampanyası başlattı.

İmza kampanyasına pazarın kapandığını gören vatandaş da destek verdi. 

Avcılar’daki Nostalji ve Antika Pazarı kapatıldı - 4

"PAZARIN AÇILMASINI İSTİYORUZ" 

"Nostalji ve Antika Pazarı"nda tezgah açan bir kadın esnaf ise, "Benim elektriğim suyum her şeyim bit pazarına bağlı. Halk pazarından birşey kazanmıyorum. Mümkünse açılmasını rica ediyorum." dedi.

Avcılar’daki Nostalji ve Antika Pazarı kapatıldı - 5

Bir başka esnaf ise, "15 yıldır Avcılar'da oturuyorum. Semt pazarımızın açılmasını istiyoruz. Burada o kadar işçi ekmek yiyor. Benim on tezgahım var. Çocuklarım ekmek yiyor buradan." dedi.

Avcılar’daki Nostalji ve Antika Pazarı kapatıldı - 6

2021'DE 6 HAFTA KAPALI KALDIKTAN SONRA YENİDEN AÇILMIŞTI 

Antika ve Nostalji Pazarı yasak park, Covid-19 önlemlerine uyulmaması ve çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine 2021 yılında da kapatılmıştı. Pazar, 6 hafta kapalı kalmasının ardından, 22 Aralık 2021'de yeniden açılmıştı.

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