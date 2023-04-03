Avcılar’daki Nostalji ve Antika Pazarı kapatıldı

Ambarlı Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarında açılan ve 'Bit pazarı' olarak bilinen "Nostalji ve Antika Pazarı", çevrede trafik sıkışıklığına ve gürültüye neden olması, açılış ve kapanış saati kurallarına uyulmaması gibi gerekçelerle yapılan şikayetlerin ardından belediye tarafından kapatıldı.
Pazarın kapatılması tepki ile karşılandı.
"Nostalji ve Antika Pazarı"nın girişinin güvenlik şeridi ve belediye zabıta araçları ile kapatıldığını gören esnaf, yaklaşık 500 tezgahın kurulduğu pazarın yeniden açılabilmesi için imza kampanyası başlattı.
İmza kampanyasına pazarın kapandığını gören vatandaş da destek verdi.
"Nostalji ve Antika Pazarı"nda tezgah açan bir kadın esnaf ise, "Benim elektriğim suyum her şeyim bit pazarına bağlı. Halk pazarından birşey kazanmıyorum. Mümkünse açılmasını rica ediyorum." dedi.
Bir başka esnaf ise, "15 yıldır Avcılar'da oturuyorum. Semt pazarımızın açılmasını istiyoruz. Burada o kadar işçi ekmek yiyor. Benim on tezgahım var. Çocuklarım ekmek yiyor buradan." dedi.
Antika ve Nostalji Pazarı yasak park, Covid-19 önlemlerine uyulmaması ve çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine 2021 yılında da kapatılmıştı. Pazar, 6 hafta kapalı kalmasının ardından, 22 Aralık 2021'de yeniden açılmıştı.