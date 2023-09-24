Avdaki ölümlerde "mesaj" iddiası | Kazara oğlunu öldürdükten sonra intihar eden baba mesaj mı gönderdi?
Ankara’da av tüfeğiyle oğlunun vurduktan sonra intihar eden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı. Acı olayda yeğenini kaybeden dayı, kız kardeşine eşi tarafından “Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim.” diye mesaj gönderildiğini öne sürdü. Anne ile baba arasında problemler yaşandığını söyleyen dayı Ferhat Yurt, “Her ihtimali düşünmek lazım ama ben babanın bilerek çocuğunu öldürdüğünü düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.
Ankara’da ava çıktığı 10 yaşındaki oğlu Emir D.’yi kazara öldüren ve ardından yaşamına son veren Göksel D. ile oğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili olarak konuşan Emir D.’nin dayısı, mesaj iddiasını gündeme getirdi.