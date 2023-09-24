Avdaki ölümlerde "mesaj" iddiası | Kazara oğlunu öldürdükten sonra intihar eden baba mesaj mı gönderdi?

DAYIDAN MESAJ İDDİASI

Olayla ilgili konuşan Emir D.’nin dayısı Ferhat Yurt, yaşamını yitiren Göksel D. ile eşi arasında sıkıntılar olduğunu söyledi.

“Çocuğun babası av tutkunuydu. O gün de ava gitmişler. Sabahında da bize haber geldi çocuğun yanlışlıkla vurulduğu yönünde. Sonra da intihar etmiş.” diyen Yurt, “Önceki günler eşine mesaj göndermiş ‘Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim’ diye. Anne ile babanın arası iyi değildi. Sıkıntılar vardı, ayrılmışlardı. Vefat eden çocuğa babası bakıyordu. Diğer çocukta annesinde kalmıştı. Her ihtimali düşünmek lazım ama ben babanın bilerek çocuğunu öldürdüğünü düşünmüyorum.” şeklinde konuştu.