Avdaki ölümlerde "mesaj" iddiası | Kazara oğlunu öldürdükten sonra intihar eden baba mesaj mı gönderdi?

Ankara’da av tüfeğiyle oğlunun vurduktan sonra intihar eden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı. Acı olayda yeğenini kaybeden dayı, kız kardeşine eşi tarafından “Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim.” diye mesaj gönderildiğini öne sürdü. Anne ile baba arasında problemler yaşandığını söyleyen dayı Ferhat Yurt, “Her ihtimali düşünmek lazım ama ben babanın bilerek çocuğunu öldürdüğünü düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Avdaki ölümlerde "mesaj" iddiası | Kazara oğlunu öldürdükten sonra intihar eden baba mesaj mı gönderdi? - 1

Ankara’da ava çıktığı 10 yaşındaki oğlu Emir D.’yi kazara öldüren ve ardından yaşamına son veren Göksel D. ile oğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili olarak konuşan Emir D.’nin dayısı, mesaj iddiasını gündeme getirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Avdaki ölümlerde "mesaj" iddiası | Kazara oğlunu öldürdükten sonra intihar eden baba mesaj mı gönderdi? - 2

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Ayaş ilçesi Evci köyü yakınlarındaki ormanlık arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göksel D., oğlu Emir D. ile ava gitti. Baba Göksel D., silahını kontrol ettiği sırada yanlışlıkla ateşleyerek oğlunu vurdu.

Yere yığılan oğlunu kanlar içerisinde gören baba, dayanamayarak aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen baba ile oğlunun cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Avdaki ölümlerde "mesaj" iddiası | Kazara oğlunu öldürdükten sonra intihar eden baba mesaj mı gönderdi? - 3

Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Göksel D., öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Sincan Malıköy Mezarlığı’nda, oğlu Emir D. ise Sincan Cimşit Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Emir D.'nin iki çocuklu ailenin küçük oğlu olduğu öğrenildi.

Avdaki ölümlerde "mesaj" iddiası | Kazara oğlunu öldürdükten sonra intihar eden baba mesaj mı gönderdi? - 4

DAYIDAN MESAJ İDDİASI

Olayla ilgili konuşan Emir D.’nin dayısı Ferhat Yurt, yaşamını yitiren Göksel D. ile eşi arasında sıkıntılar olduğunu söyledi.

“Çocuğun babası av tutkunuydu. O gün de ava gitmişler. Sabahında da bize haber geldi çocuğun yanlışlıkla vurulduğu yönünde. Sonra da intihar etmiş.” diyen Yurt, “Önceki günler eşine mesaj göndermiş ‘Kendimi ve çocuğumu öldüreceğim’ diye. Anne ile babanın arası iyi değildi. Sıkıntılar vardı, ayrılmışlardı. Vefat eden çocuğa babası bakıyordu. Diğer çocukta annesinde kalmıştı. Her ihtimali düşünmek lazım ama ben babanın bilerek çocuğunu öldürdüğünü düşünmüyorum.” şeklinde konuştu.

Avdaki ölümlerde "mesaj" iddiası | Kazara oğlunu öldürdükten sonra intihar eden baba mesaj mı gönderdi? - 5

Öte yandan olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Avdaki ölümlerde "mesaj" iddiası | Kazara oğlunu öldürdükten sonra intihar eden baba mesaj mı gönderdi? - 6
Avdaki ölümlerde "mesaj" iddiası | Kazara oğlunu öldürdükten sonra intihar eden baba mesaj mı gönderdi? - 7
DAHA FAZLA GÖSTER