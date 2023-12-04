Avlanması yasak kuşları yakalayarak satanlara rekor para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul Şube Müdürlüğü, kuşları yasa dışı yakalayan 24 kişiye 1 milyon 251 bin TL tazminat ve 713 bin TL idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 964 bin TL para cezası uygularken, el konulan kuşlar doğal yaşam alanına salındı.