Avlanması yasak kuşları yakalayarak satanlara rekor para cezası
İstanbul Edirnekapı'da avlanması yasak olan saka, iskete, florya, bıldırcın ve beç tavuğu gibi doğa kuşlarını yakalayarak satışlarını yapan 24 kişiye yaklaşık 1 milyon 964 bin TL ceza kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 1’nci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Şube Müdürlüğü’ne Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen ve yasa dışı yakalanan doğa kuşlarının satışı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Edirnekapı Kuş Pazarı’nda denetim yaptı.