Avlanması yasak kuşları yakalayarak satanlara rekor para cezası

İstanbul Edirnekapı'da avlanması yasak olan saka, iskete, florya, bıldırcın ve beç tavuğu gibi doğa kuşlarını yakalayarak satışlarını yapan 24 kişiye yaklaşık 1 milyon 964 bin TL ceza kesildi.

Avlanması yasak kuşları yakalayarak satanlara rekor para cezası - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı 1’nci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Şube Müdürlüğü’ne Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen ve yasa dışı yakalanan doğa kuşlarının satışı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Edirnekapı Kuş Pazarı’nda denetim yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Avlanması yasak kuşları yakalayarak satanlara rekor para cezası - 2

Denetimde, 633 saka, 224 iskete, 24 florya, 2 beç tavuğu ve 19 bıldırcına el konuldu.

Avlanması yasak kuşları yakalayarak satanlara rekor para cezası - 3

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul Şube Müdürlüğü, kuşları yasa dışı yakalayan 24 kişiye 1 milyon 251 bin TL tazminat ve 713 bin TL idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 964 bin TL para cezası uygularken, el konulan kuşlar doğal yaşam alanına salındı.

Avlanması yasak kuşları yakalayarak satanlara rekor para cezası - 4

DKMP Genel Müdürlüğü, yasa dışı doğa kuşu avlanmasının önüne geçmek için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Avlanması yasak kuşları yakalayarak satanlara rekor para cezası - 5

YUMAKLI: GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da 633 saka, 224 iskete, 24 florya, 19 bıldırcın ve 2 beç tavuğunu yeniden özgürlüklerine kavuşturduk. Avcılığı yasak türlerin satışını yapanlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Biyoçeşitliliğimize göz dikenlere göz açtırmayacağız." dedi.

Avlanması yasak kuşları yakalayarak satanlara rekor para cezası - 6
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