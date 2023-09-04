AVM önünde sandalyelerin havada uçuştuğu kavga
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gece geç saatlerde iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye ve yumrukların havada uçuştuğu olayda 2 kişi kolundan bıçaklanarak yaralandı. Polis, olayla ilgili olarak 6 kişiyi gözaltına aldı.
Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde kavga çıktı.İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, AVM önünde karşılaştı. İki grup arasında çıkan kavga esnasında sandalye ve yumruklar havada uçuştu.