AVM önünde sandalyelerin havada uçuştuğu kavga

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gece geç saatlerde iki grup arasında kavga çıktı. Sandalye ve yumrukların havada uçuştuğu olayda 2 kişi kolundan bıçaklanarak yaralandı. Polis, olayla ilgili olarak 6 kişiyi gözaltına aldı.

AVM önünde sandalyelerin havada uçuştuğu kavga - 1

Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde kavga çıktı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, AVM önünde karşılaştı. İki grup arasında çıkan kavga esnasında sandalye ve yumruklar havada uçuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

AVM önünde sandalyelerin havada uçuştuğu kavga - 2

Kavga esnasında 2 kişi kolundan bıçaklandı.

AVM önünde sandalyelerin havada uçuştuğu kavga - 3

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve bekçi ekipleri sevk edildi.

AVM önünde sandalyelerin havada uçuştuğu kavga - 4

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgayla ilgili olarak 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

AVM önünde sandalyelerin havada uçuştuğu kavga - 5
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