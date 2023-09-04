AVM önünde sandalyelerin havada uçuştuğu kavga

Sakarya’nın Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde kavga çıktı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, AVM önünde karşılaştı. İki grup arasında çıkan kavga esnasında sandalye ve yumruklar havada uçuştu.