AVM otoparkındaki dehşete 20 yıl hapis istemi
Bursa’da ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.’yı takip edip, AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan Batuhan Malay’ın 20 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaaya karşı savunması sorulan Malay, 12 yerinden bıçakladığı eski nişanlısını hala sevdiğini söyleyip, “Eski nişanlımı inanın hala seviyorum.” dedi.
Bursa’da eski nişanlısını bıçaklayan Batuhan Malay’ın 20 yıla kadar hapsi istendi.
Olay, geçen yıl aralık ayında meydana geldi.
Batuhan Malay isimli adam, ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.’yi takip etti.
Arkadaşlarıyla AVM’de gezerken takip edildiğini fark edip, evine gitmek üzere otoparka inen Ayşenur K., peşinden gelen Batuhan Malay ile tartışmaya başladı.
Malay, cebindeki bıçağı çıkarıp eski nişanlısını 12 yerinden bıçakladı.
Ayşenur K. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis merkezine giden Malay ise tutuklandı.