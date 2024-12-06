AVM otoparkındaki dehşete 20 yıl hapis istemi

20 YIL HAPSİ İSTENDİ

Batuhan Malay’ın, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mütalaa veren savcı, tutuklu sanığın 20 yıla kadar hapsini istedi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan Malay, eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM’de gördüğünü söyledi.

Ayşenur K.'yi sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini öne süren Malay, “Eski nişanlımı inanın hala seviyorum. O gün tartıştık. Sinirlenip kendisini bıçakladım. Gözlerime bakıp, ‘Yapma öleceğim’ deyince kendime geldim.” dedi.