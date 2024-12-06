AVM otoparkındaki dehşete 20 yıl hapis istemi

Bursa’da ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.’yı takip edip, AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan Batuhan Malay’ın 20 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaaya karşı savunması sorulan Malay, 12 yerinden bıçakladığı eski nişanlısını hala sevdiğini söyleyip, “Eski nişanlımı inanın hala seviyorum.” dedi.

AVM otoparkındaki dehşete 20 yıl hapis istemi - 1

Bursa’da eski nişanlısını bıçaklayan Batuhan Malay’ın 20 yıla kadar hapsi istendi.

Olay, geçen yıl aralık ayında meydana geldi.

Batuhan Malay isimli adam, ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.’yi takip etti.

Arkadaşlarıyla AVM’de gezerken takip edildiğini fark edip, evine gitmek üzere otoparka inen Ayşenur K., peşinden gelen Batuhan Malay ile tartışmaya başladı.

Malay, cebindeki bıçağı çıkarıp eski nişanlısını 12 yerinden bıçakladı.

Ayşenur K. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis merkezine giden Malay ise tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

AVM otoparkındaki dehşete 20 yıl hapis istemi - 2

20 YIL HAPSİ İSTENDİ

Batuhan Malay’ın, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada mütalaa veren savcı, tutuklu sanığın 20 yıla kadar hapsini istedi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan Malay, eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM’de gördüğünü söyledi.

Ayşenur K.'yi sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini öne süren Malay, “Eski nişanlımı inanın hala seviyorum. O gün tartıştık. Sinirlenip kendisini bıçakladım. Gözlerime bakıp, ‘Yapma öleceğim’ deyince kendime geldim.” dedi.

AVM otoparkındaki dehşete 20 yıl hapis istemi - 3

Ayşenur K. ise arkadaşları ile AVM’ye gittiğini söyleyerek, “Takip edildiğimi fark edince babamı aradım, takip edildiğimi söyledim. Otoparka indiğimde bana saldırdı. Şikayetçiyim.” dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, karar vermek için duruşmayı erteledi.
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