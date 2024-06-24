AVM’deki kahvecide sıra kavgası
İstanbul Beyoğlu’ndaki bir AVM’de bulunan kahvecide, sıra bekleyen iki müşteri ile kendilerinden sonra gelen başka bir müşterinin siparişinin daha erken verilmesi üzerine kavga çıktı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavgaya karışan 3 kişi hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlarından işlem yapıldı.
İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde kahve sırası nedeniyle kavga çıktı.Olay, geçen perşembe günü akşam saatlerinde İstiklal Caddesi’nde bir AVM’deki kahvecide meydana geldi.