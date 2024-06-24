AVM’deki kahvecide sıra kavgası

İddiaya göre, sipariş ettikleri kahveyi almak için sırada bekleyen iki kız kardeş A.A. ile N.A, kendilerinden sonra gelen Ç.H isimli kadının siparişinin daha erken verilmesi üzerine çalışana tepki gösterdi.

Bunun üzerine Ç.H’nin kız kardeşlerin tepkisine karşılık vermesiyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ç.H, kız kardeşlerden birini ittirdi.