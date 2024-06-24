AVM’deki kahvecide sıra kavgası

İstanbul Beyoğlu’ndaki bir AVM’de bulunan kahvecide, sıra bekleyen iki müşteri ile kendilerinden sonra gelen başka bir müşterinin siparişinin daha erken verilmesi üzerine kavga çıktı. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kavgaya karışan 3 kişi hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlarından işlem yapıldı.

AVM’deki kahvecide sıra kavgası - 1

İstanbul’daki bir alışveriş merkezinde kahve sırası nedeniyle kavga çıktı.

Olay, geçen perşembe günü akşam saatlerinde İstiklal Caddesi’nde bir AVM’deki kahvecide meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

AVM’deki kahvecide sıra kavgası - 2

İddiaya göre, sipariş ettikleri kahveyi almak için sırada bekleyen iki kız kardeş A.A. ile N.A, kendilerinden sonra gelen Ç.H isimli kadının siparişinin daha erken verilmesi üzerine çalışana tepki gösterdi.

Bunun üzerine Ç.H’nin kız kardeşlerin tepkisine karşılık vermesiyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Ç.H, kız kardeşlerden birini ittirdi.

AVM’deki kahvecide sıra kavgası - 3

Diğer müşterilerin araya girmesiyle sakinleşen Ç.H, kahvesini aralarak uzaklaştı.

Kısa süre sonra bilinmeyen nedenle geri dönen Ç.H. isimli kadın, bu kez tartıştığı diğer kız kardeşe saldırdı.

Çıkan kavgada Ç.H, kız kardeşlerden birinin saçından tutup çekti.

AVM’deki kahvecide sıra kavgası - 4

Vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından kavgaya karışan 3 kadın, kasten yaralama ve hakaret suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER