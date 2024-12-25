AVM’deki infazın perde arkası: İranlı Aras cinayeti örgüt hesaplaşması çıktı!
İstanbul Sarıyer’deki bir alışveriş merkezinde İranlı Aras Yılmaz’ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayı örgüt için hesaplaşma çıktı. Yaşamını yitiren Yılmaz’ın yöneticiliğini yaptığı uyuşturucu çetesine yönelik dün iki ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da öldürülen İranlı iş insanının örgüt içi hesaplaşmaya kurban gittiği belirlendi.Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, uluslararası uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı ve örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen İran uyruklu iş insanı Aras Yılmaz (Yosef Aliakbari) silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.