AVM’deki infazın perde arkası: İranlı Aras cinayeti örgüt hesaplaşması çıktı!

İstanbul’da öldürülen İranlı iş insanının örgüt içi hesaplaşmaya kurban gittiği belirlendi.

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, uluslararası uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı ve örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen İran uyruklu iş insanı Aras Yılmaz (Yosef Aliakbari) silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.