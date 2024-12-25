AVM’deki infazın perde arkası: İranlı Aras cinayeti örgüt hesaplaşması çıktı!

İstanbul Sarıyer’deki bir alışveriş merkezinde İranlı Aras Yılmaz’ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayı örgüt için hesaplaşma çıktı. Yaşamını yitiren Yılmaz’ın yöneticiliğini yaptığı uyuşturucu çetesine yönelik dün iki ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

AVM’deki infazın perde arkası: İranlı Aras cinayeti örgüt hesaplaşması çıktı! - 1

İstanbul’da öldürülen İranlı iş insanının örgüt içi hesaplaşmaya kurban gittiği belirlendi.

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, uluslararası uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı ve örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen İran uyruklu iş insanı Aras Yılmaz (Yosef Aliakbari) silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.

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AVM’deki infazın perde arkası: İranlı Aras cinayeti örgüt hesaplaşması çıktı! - 2

Olayın ardından iki kişi tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren Mert Akçay ifadesinde olayı uyuşturucu kullandığı esnada E.B. isimli şüpheliyle planladıklarını, eylemi 1 milyon lira karşılığında gerçekleştirdiğini ayrıca olayda kullandığı motosiklet ve tabancayı E.B.’nin kendisine sağladığını söyledi.

Yapılan incelemelerde olayın örgüt içi bir hesaplaşma sonucu yaşandığı ortaya çıktı.

AVM’deki infazın perde arkası: İranlı Aras cinayeti örgüt hesaplaşması çıktı! - 3

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE OPERASYON

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilen soruşturma kapsamında dün İstanbul, Sarıyer merkezli Zeytinburnu, Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Samsun’da örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda hedef konumunda olduğu belirtilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
AVM’deki infazın perde arkası: İranlı Aras cinayeti örgüt hesaplaşması çıktı! - 4

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

23 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 40 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin, 70 kilo 540 gram eroin ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirilmişti, 22 kişi tutuklanmıştı.
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