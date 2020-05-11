AVM'ler kapılarını açtı: Metrelerce kuyruk oluştu

Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan AVM'ler bugün kapıları tekrar açtı. Yaklaşık 1 aydır kapalı olan AVM'lere halkın ilgisi büyük oldu. Bir vatandaş ise ''Gezmek için geldim'' yorumunda bulundu.
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DHA 11.05.2020 - 12:56| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 13:33
21 Mart'ta kapatılan AVM'ler bugün tekrar açıldı. Ateş ölçümü yapıldığı görülürken AVM'lerde hijyen noktaları oluşturuldu.
Beylikdüzü'nde bir AVM'ye erken saatte gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Saat 11.00'da kapıların açılmasıyla müşteriler içeriye alındı.
İçeriye girmek isteyen herkesin tek tek ateşi ölçüldü, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.
AVM önüne ise yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı.
AVM'nin içinde belirli yerlere uyarı levhası ve dezenfektan konulduğu görüldü.
''GEZMEK İÇİN GELDİM''
Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, “Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız” dedi.
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