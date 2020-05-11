AVM'ler kapılarını açtı: Metrelerce kuyruk oluştu

''GEZMEK İÇİN GELDİM'' Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, “Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız” dedi.