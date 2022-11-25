AVM'lerde "muhteşem cuma" izdihamı

İstanbul'da birçok alışveriş mağazasında "muhteşem cuma" indirimleri nedeniyle izdiham yaşandı.

AVM'lerde "muhteşem cuma" izdihamı - 1

Alışveriş yapmayı seven vatandaşların fırsat olarak gördüğü günler arasında yer alan "muhteşem cuma" indirimleri alışveriş merkezinde izdihama yol açtı.

AVM'lerde "muhteşem cuma" izdihamı - 2

İstanbul'daki birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu.

AVM'lerde "muhteşem cuma" izdihamı - 3

AVM kapılarının saat 10.00'da açılması ile birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak gidenler askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı.

AVM'lerde "muhteşem cuma" izdihamı - 4

Bayrampaşa'da bulunan bir AVM'deki giyim mağazasında ise ürünlerden birkaç tane alarak koltuklarının altına dolduranlar kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi.

AVM'lerde "muhteşem cuma" izdihamı - 5

SANKİ BEDAVA VERİLİYOR İÇERİYE GİREMEDİM"

İndirimden habersiz geldiğini belirten bir kadın, "İndirim var da öyle çok da büyük bir indirim göremedim. Sanki bedava veriliyor. Şaşırdım, içeriye giremedim. Haberim de yoktu bu indirimlerden" dedi.

AVM'lerde "muhteşem cuma" izdihamı - 6

"SIRAYI MECBUR BEKLİYORUM YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Alışveriş yapmak için indirimleri takip ettiğini belirten bir kişi ise "İndirim aslında olması gereken, indirimleri takip etmek zorunda kalıyoruz, insanları bu hale getiren sistem. Sırayı bekliyorum, mecbur sıra bitecek. 20 dakikadır bekliyorum, bir 20 dakika daha beklerim, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu. 

AVM'lerde "muhteşem cuma" izdihamı - 7

Kalabalıktan dolayı stantlardaki ürünler yerlere saçıldı, yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanlarının ise zor anlar yaşadığı görüldü.

AVM'lerde "muhteşem cuma" izdihamı - 8
AVM'lerde "muhteşem cuma" izdihamı - 9

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