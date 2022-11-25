AVM'lerde "muhteşem cuma" izdihamı

"SIRAYI MECBUR BEKLİYORUM YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Alışveriş yapmak için indirimleri takip ettiğini belirten bir kişi ise "İndirim aslında olması gereken, indirimleri takip etmek zorunda kalıyoruz, insanları bu hale getiren sistem. Sırayı bekliyorum, mecbur sıra bitecek. 20 dakikadır bekliyorum, bir 20 dakika daha beklerim, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.