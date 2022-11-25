AVM'lerde "muhteşem cuma" izdihamı

Alışveriş yapmayı seven vatandaşların fırsat olarak gördüğü günler arasında yer alan "muhteşem cuma" indirimleri alışveriş merkezinde izdihama yol açtı.
İstanbul'daki birçok AVM'nin önünde sabah erken saatlerden itibaren kalabalık oluştu.
AVM kapılarının saat 10.00'da açılması ile birlikte indirimli oldukları belirtilen ürünlerin satıldığı mağazalara koşarak gidenler askı ve reyonlardaki ürünleri adeta kapıştı.
Bayrampaşa'da bulunan bir AVM'deki giyim mağazasında ise ürünlerden birkaç tane alarak koltuklarının altına dolduranlar kasada da sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre bekledi.
SANKİ BEDAVA VERİLİYOR İÇERİYE GİREMEDİM"
İndirimden habersiz geldiğini belirten bir kadın, "İndirim var da öyle çok da büyük bir indirim göremedim. Sanki bedava veriliyor. Şaşırdım, içeriye giremedim. Haberim de yoktu bu indirimlerden" dedi.
"SIRAYI MECBUR BEKLİYORUM YAPACAK BİR ŞEY YOK"
Alışveriş yapmak için indirimleri takip ettiğini belirten bir kişi ise "İndirim aslında olması gereken, indirimleri takip etmek zorunda kalıyoruz, insanları bu hale getiren sistem. Sırayı bekliyorum, mecbur sıra bitecek. 20 dakikadır bekliyorum, bir 20 dakika daha beklerim, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.
Kalabalıktan dolayı stantlardaki ürünler yerlere saçıldı, yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanlarının ise zor anlar yaşadığı görüldü.