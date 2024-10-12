AVM önünde bıçaklı dehşet | Başakşehir’deki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı: "Saldırıyı rüyamda gördüm"

Başakşehir’de 17 yaşında bir saldırgan, sokakta önüne geleni bıçakladı. Olayda biri çocuk üç kişi yaralandı. Saldırgan ifadesinde sürekli olarak savaş oyunları oynadığını, bu oyunların rüyalarına da girdiğini anlatıp, saldırıyı rüyasında gördüğünü anlattı. Mahkemeye çıkarılan M.G. isimli saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVM önünde bıçaklı dehşet | Başakşehir’deki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı: "Saldırıyı rüyamda gördüm" - 1

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinin (AVM) önünde 3 kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

AVM önünde bıçaklı dehşet | Başakşehir’deki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı: "Saldırıyı rüyamda gördüm" - 2

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri önceki gün saat 17.15 sıralarında Kayaşehir’de bulunan AVM’nin önünde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, olayda E.Ç. (58), S.Y. (32) ve H.F.E.’nin (14) yaralandığını tespit etti.
AVM önünde bıçaklı dehşet | Başakşehir’deki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı: "Saldırıyı rüyamda gördüm" - 3

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, 17 yaşındaki M.G. olduğunu tespit ettiği zanlıyı ikametinde gözaltına alındı.
AVM önünde bıçaklı dehşet | Başakşehir’deki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı: "Saldırıyı rüyamda gördüm" - 4

“SALDIRIYI RÜYAMDA GÖRDÜM”

M.G.’nin emniyetteki ifadesinde, bilgisayar ve telefondan sürekli savaş oyunları oynadığını, bu oyunların rüyalarına da girdiğini anlattığı öğrenildi.

Olay günü de benzer rüyalar gördüğünü kaydeden M.G'nin, uyandıktan sonra mutfaktan bıçak alıp dışarıya çıktığını, kafede oturduklarını gördüğü kişileri bıçakla yaraladığını söylediği belirtildi.
AVM önünde bıçaklı dehşet | Başakşehir’deki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı: "Saldırıyı rüyamda gördüm" - 5

M.G.’nin, kafedekilerden özellikle birini seçmediğini, oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta da insanların kendisine saldıracağını düşündüğü için eylemi gerçekleştirdiğini ifade ettiği kaydedildi.

AVM önünde bıçaklı dehşet | Başakşehir’deki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı: "Saldırıyı rüyamda gördüm" - 6

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinde de “Oynadığım oyunların etkisinde kaldığım için böyle bir şey yaptım.” dediği öğrenilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
DAHA FAZLA GÖSTER