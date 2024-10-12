AVM önünde bıçaklı dehşet | Başakşehir’deki bıçaklı saldırganın ifadesi ortaya çıktı: "Saldırıyı rüyamda gördüm"
Başakşehir’de 17 yaşında bir saldırgan, sokakta önüne geleni bıçakladı. Olayda biri çocuk üç kişi yaralandı. Saldırgan ifadesinde sürekli olarak savaş oyunları oynadığını, bu oyunların rüyalarına da girdiğini anlatıp, saldırıyı rüyasında gördüğünü anlattı. Mahkemeye çıkarılan M.G. isimli saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinin (AVM) önünde 3 kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.