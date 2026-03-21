Avrasya Tüneli bayramda ücretsiz mi? 21-22 Mart Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti ne kadar?
21.03.2026 13:00
Tuğba Öztürk
Bu yıl 21-22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmıyor. Ücret alınmayan yollar arasında Avrasya Tüneli'nin olup olmadığı ise sürücüler tarafından merak ediliyor. Peki, bayramda Avrasya Tüneli ücretsiz mi, ne kadar?
AVRASYA TÜNELİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?
Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine hariç tutulacak.
Tek yön olarak hesaplanan geçiş ücretleri 1. sınıf araçlar için 280 TL, 2. sınıf araçlar için 420 TL ve 6. sınıf araçlar için 218,4 TL olarak değişiyor.
BAYRAMDA ÜCRETLİ OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil),
Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil),
Avrasya Tüneli
Osmangazi Köprüsü
Yavuz Selim Köprüsü gibi güzergahlardan bayram boyunca ücret alınacak.