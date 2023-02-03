Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül

Avrasya Tüneli'nden 6 yılda 100 milyon araç geçti. 100 milyonuncu aracın sürücüsüne hediyesini, tünel çıkışında karşılama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu verdi.

Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül - 1

Açılışı 2016 yılının aralık ayında yapılan Avrasya Tüneli'ni bugüne kadar 100 milyon araç kullandı.

Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül - 2

Tünelden 100 milyonuncu aracın geçmesi nedeniyle tünel kontrol merkezinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1,2 milyar dolara ulaştı." dedi.

Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül - 3

Bakan Karaismailoğlu, tünelin ülke ekonomisine katkısıyla yatırım maliyetini 6 yılda karşıladığını söyledi.

Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül - 4

Tünelin ulaştığı günlük maksimum birim araç sayısının 22 Aralık'ta 74 bin 210 olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Ocak ayının ikinci yarısında hafta içi trafik ortalaması 71 binin üzerinde gerçekleşerek günlük belirlenen minimum trafik garantisinin üzerinde seyretti." diye konuştu.

Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül - 5

Açıklamanın ardından Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler, Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndaki girişinde 100 milyonuncu aracın geçişini bekledi.

Tünelden geçen 100 milyonuncu araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracın şoförü ile bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, kendisine çiçek ve hediye verdi.



Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül - 6

Araç sürücüsü Sercan İnal tüneli açıldığından beri kullandıklarını belirterek, "Çok rahatlattı trafiği. Karşıya geçeceğimiz zaman burayı tercih ediyoruz. Şu anda da çok şaşırdık." dedi.

Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül - 7

Öte yandan, Bakan Karaismailoğlu'nun araç sürücüsü Sercan İnal'a tünelden bir ay ücretsiz kullanım hakkı hediye ettiği bildirildi.

Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül - 8

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