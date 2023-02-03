Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca ödül

Tünelden 100 milyonuncu aracın geçmesi nedeniyle tünel kontrol merkezinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1,2 milyar dolara ulaştı." dedi.