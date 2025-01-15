Avrasya Tüneli’nde nefes kesen takip! Tüneli kullanıp karşıya geçti, çıkmaz sokakta yakalandı

Bu sırada olaya müdahale eden polis memuru H.D. hafif şekilde yaralanırken, diğer ekipler de aracın lastiklerine ateş ederek sürücüyü durdurdu.

Otomobilden indirilirken memurlara mukavemet gösteren sürücü, gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde kendisini yabancı ülke vatandaşı olarak tanıtan şüphelinin gösterdiği A.M. isimli kişiye ait pasaportun da sahte olduğu tespit edildi.