Avrasya Tüneli’nde nefes kesen takip! Tüneli kullanıp karşıya geçti, çıkmaz sokakta yakalandı

İstanbul’da nefes kesen bir kovalamaca yakalandı. Bakırköy’de polisten kaçan şüpheli bir araç, Avrasya Tüneli’ni kullanarak Anadolu Yakası’na geçti. Tüneli birbirine katan sürücü, Üsküdar’dan Kadıköy’e kadar kaçtı. Burada çıkmaz bir sokağa giren şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Avrasya Tüneli’nde nefes kesen takip! Tüneli kullanıp karşıya geçti, çıkmaz sokakta yakalandı - 1

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki denetim noktasından kaçan şüpheli sürücü, Avrasya Tüneli’ni kullanarak Anadolu Yakası’na geçti.

Tünelde nefes kesen bir takip yaşandı. Sürücü, Kadıköy’de çıkmaz bir sokakta yakalandı.

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Avrasya Tüneli’nde nefes kesen takip! Tüneli kullanıp karşıya geçti, çıkmaz sokakta yakalandı - 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak’ta Demirhane Caddesi’nde asayiş uygulaması yaptığı sırada denetim noktasına yaklaşan bir araç sürücüsü, polis ekiplerini fark edince caddeden dönüş yaparak kaçmaya başladı.

Avrasya Tüneli’nde nefes kesen takip! Tüneli kullanıp karşıya geçti, çıkmaz sokakta yakalandı - 3

Ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için takibe başladı.

Fatih’ten Avrasya Tüneli’ni kullanarak Üsküdar’a oradan da Kadıköy’e geçen sürücü, girdiği bir çıkmaz sokakta ekiplerce sıkıştırıldı.

Polisler, sürücüye durması ve araçtan inmesi için ikazlarda bulunarak uyarı amaçlı havaya ateş açtı.

Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, otomobilini ileri ve geri alarak polis aracına zarar verdi.

Avrasya Tüneli’nde nefes kesen takip! Tüneli kullanıp karşıya geçti, çıkmaz sokakta yakalandı - 4

Bu sırada olaya müdahale eden polis memuru H.D. hafif şekilde yaralanırken, diğer ekipler de aracın lastiklerine ateş ederek sürücüyü durdurdu.

Otomobilden indirilirken memurlara mukavemet gösteren sürücü, gözaltına alındı.

Yapılan kontrolde kendisini yabancı ülke vatandaşı olarak tanıtan şüphelinin gösterdiği A.M. isimli kişiye ait pasaportun da sahte olduğu tespit edildi.

Avrasya Tüneli’nde nefes kesen takip! Tüneli kullanıp karşıya geçti, çıkmaz sokakta yakalandı - 5

Kimliği belirlenen şüpheli M.E.Ö'nün uyuşturucu madde ticareti suçundan da arandığı belirlendi.

Ekiplerin, araç içinde yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 79 bin 450 lira, 1420 dolar ve 30 avro ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Avrasya Tüneli’nde nefes kesen takip! Tüneli kullanıp karşıya geçti, çıkmaz sokakta yakalandı - 6

Gözaltına alınan şüpheli M.E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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