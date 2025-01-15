Avrasya Tüneli’nde nefes kesen takip! Tüneli kullanıp karşıya geçti, çıkmaz sokakta yakalandı
İstanbul’da nefes kesen bir kovalamaca yakalandı. Bakırköy’de polisten kaçan şüpheli bir araç, Avrasya Tüneli’ni kullanarak Anadolu Yakası’na geçti. Tüneli birbirine katan sürücü, Üsküdar’dan Kadıköy’e kadar kaçtı. Burada çıkmaz bir sokağa giren şüpheli, polis tarafından yakalandı.
İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki denetim noktasından kaçan şüpheli sürücü, Avrasya Tüneli’ni kullanarak Anadolu Yakası’na geçti.
Tünelde nefes kesen bir takip yaşandı. Sürücü, Kadıköy’de çıkmaz bir sokakta yakalandı.