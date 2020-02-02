Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

"EN GÜZEL CEVABI BAYRAKLARLA SÜSLEDİĞİMİZ BU DAĞDAN VERDİK" "Son zamanlarda ülkemize ve bayrağımıza karşı yapılan çirkin saldırıları kınamak için etkinliği yapmaya karar verdik." diyen Cengiz, şöyle konuştu:



"Yoğun katılımla bu etkinliği yaptık. En güzel cevabı verdiğimizi düşünüyoruz. Yunan vekil kendi bildiğini yapsın, biz de kendi bildiğimizi yapacağız. Ona en güzel cevabı, bayraklarla süslediğimiz bu dağdan verdik."