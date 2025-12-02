Avrupa salgına karşı alarma geçti! Türkiye'ye gelmesi zaman almayacak, hastalarla temas etmeyin

Özlü, risk gruplarının aşılanması gerektiğine de dikkat çekti.

"H3N2" virüsünün yakın zamanda Türkiye’de de görülme olasılığının yüksek olduğunu kaydededen Özlü, şöyle devam etti:

"Özellikle 5 yaş altında ve 50 yaş üzerinde grip virüslerinin ağır seyrettiğini komplike ve ölümcül olabildiğini zaten biliyoruz. Bu geçirdiği mutasyonlar aşıların etkisini de kısmen zayıflattı. Mevcut aşılara rağmen hasta olma potansiyeli yine var. Grip aşısı olanların ağır bir hastalık geçirmediği yönünde de bilgiler var. Aşılanmış olanlar yine daha iyi korunmuş olacaklar."

Türkiye'de influenza salgınının henüz başlamadığını da sözlerine ekleyen Özlü, "Avrupa’da sık görülüyor. Ülkemize gelmesi çok zaman almayacak. Önümüzdeki günlerde böyle bir salgın ülkemizde de başlayacak." diye konuştu.