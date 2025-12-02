Avrupa salgına karşı alarma geçti, ülkemizde de hızla yayılacak
02.12.2025 11:43
DHA
Avustralya'da ortaya çıkan ve 7 mutasyon geçiren "H3N2" virüsü hızla yayılıyor. Uzmanlar, influenza salgınının ilerleyen günlerde Türkiye'de de başlayacağını dile getirdi.
Avustralya’da ortaya çıkan "H3N2" influenza virüsü dünya genelinde vaka artışlarıyla gündeme gelmişti.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, klasik gribe göre daha hızlı yayılabilen ve bazı risk gruplarında daha ağır semptomlara yol açabilen virüse ilişkin uyarılarda bulundu.
“H3N2 virüsü aslında bizim bildiğimiz ve influenza A dediğimiz tipik grip virüsüdür." diye konuşan Prof. Dr. Özlü, "Bu sene Güney Yarım Küre’de başlayan bir salgın var. Avustralya’da bu salgına neden olan virüsün alt tiplemesi yapıldığında farklı noktalarda 7’ye yakın mutasyon geçirdiği anlaşıldı." dedi.
Mutasyona bağlı olarak virüsün bulaştırıcılık hızının normal grip virüsüne göre daha fazla olduğunun tespit edildiğine dikkat çeken Özlü, "Henüz ağır bir hastalık tablosuna yön açtığı konusunda bilgi yok ama bulaşma hızının arttığı yönünde bilgiler var.” ifadelerini kullandı.
"ÜLKEMİZE GELMESİ ZAMAN ALMAYACAK"
Özlü, risk gruplarının aşılanması gerektiğine de dikkat çekti.
"H3N2" virüsünün yakın zamanda Türkiye’de de görülme olasılığının yüksek olduğunu kaydededen Özlü, şöyle devam etti:
"Özellikle 5 yaş altında ve 50 yaş üzerinde grip virüslerinin ağır seyrettiğini komplike ve ölümcül olabildiğini zaten biliyoruz. Bu geçirdiği mutasyonlar aşıların etkisini de kısmen zayıflattı. Mevcut aşılara rağmen hasta olma potansiyeli yine var. Grip aşısı olanların ağır bir hastalık geçirmediği yönünde de bilgiler var. Aşılanmış olanlar yine daha iyi korunmuş olacaklar."
Türkiye'de influenza salgınının henüz başlamadığını da sözlerine ekleyen Özlü, "Avrupa’da sık görülüyor. Ülkemize gelmesi çok zaman almayacak. Önümüzdeki günlerde böyle bir salgın ülkemizde de başlayacak." diye konuştu.
"HASTA KİŞİLERLE TEMASI KESİN"
Prof. Dr. Özlü, virüsün gribal enfeksiyon belirtileriyle benzer olduğunu ifade edip sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Aşılanma dışında da bu tür bir salgın riskini yönetmek için hasta olan kişilerin sosyal alanlara çıkmaması, evde istirahat etmesi, hasta olan kişilerin maske kullanmasını, hijyene dikkat etmesini tavsiye ediyoruz. Sağlam kişilerin kendisini koruması için hasta kişilerle teması kesmesi gerekiyor."
BELİRTİLERİ NELER?
Özlü, ateş, burun akıntısı, hapşırma, geniz akıntısı, vücutta halsizlik, kırgınlık ve baş ağrılarının "H3N2" virüsünün belirtileri olduğunu söyledi.