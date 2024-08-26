Avrupa ülkelerine art arda kargo gönderince şebeke deşifre oldu: Pasaport 2 bin, kimlik bin 500 dolar

İstanbul’dan Avrupa ülkelerine hediyelik eşya içinde sahte kimlik ve pasaport gönderen şebekeye yönelik operasyon yapıldı. M.B. isimli kişinin Avrupa ülkelerine çok sayıda kargo göndermesinden şüphelenen ekiplerin harekete geçmesiyle başlatılan operasyon kapsamında, Fatih’te bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

Avrupa ülkelerine art arda kargo gönderince şebeke deşifre oldu: Pasaport 2 bin, kimlik bin 500 dolar - 1

İstanbul’dan Avrupa ülkelerine hediyelik eşya içinde sahte kimlik ve pasaport gönderen 8 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Avrupa ülkelerine art arda kargo gönderince şebeke deşifre oldu: Pasaport 2 bin, kimlik bin 500 dolar - 2

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerine M.B. tarafından çok sayıda kargo göndermesinden şüphelenerek inceleme başlattı.

Avrupa ülkelerine art arda kargo gönderince şebeke deşifre oldu: Pasaport 2 bin, kimlik bin 500 dolar - 3

17 ÜLKEYE AİT SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ

Polislerin yaptığı çalışmada, Fransa’ya 30 Temmuz’da gönderilmek üzere hazırlanan ve içinde hediyelik eşya bulunan kargoda sahte kimlik ele geçirdi.

Takipler sonucunda şüpheli M.B'ye ait 14 kargoda da 17 ülkeye ait sahte kimlik bulundu.
Avrupa ülkelerine art arda kargo gönderince şebeke deşifre oldu: Pasaport 2 bin, kimlik bin 500 dolar - 4

İŞ YERİNE BASKIN YAPILDI

M.B’nin Fatih ilçesindeki iş yerine, başka şüpheli tarafından kargo getirildiği sırada suçüstü yapıldı. İş yerine getirilen kargonun içinde farklı ülkelere ait 25 kimlik olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, sahte kimlik ve pasaport üreten şüphelilere yönelik olarak da 5 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Avrupa ülkelerine art arda kargo gönderince şebeke deşifre oldu: Pasaport 2 bin, kimlik bin 500 dolar - 5

SAHTE PASAPORT, KİMLİK KARTI, VİZE ETİKETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 10 kişi yakalanırken, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda sahte kimlik ve pasaport üretiminde kullanılan cihazlar ile çok sayıda sahte pasaport, kimlik kartı, vize etiketi, pasaport iç yaprağı ve hudut kapılarına ait silikon mühürler ele geçirildi.

Avrupa ülkelerine art arda kargo gönderince şebeke deşifre oldu: Pasaport 2 bin, kimlik bin 500 dolar - 6

TARİFE BELİRLEMİŞLER

Yurtdışından gelen siparişler üzerine sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları tespit edilen şüphelilerin, hediyelik eşyaların içerisine koyarak gönderdikleri pasaporttan 2 bin dolar, kimlikten ise 1500 dolar aldıkları belirlendi.

Avrupa ülkelerine art arda kargo gönderince şebeke deşifre oldu: Pasaport 2 bin, kimlik bin 500 dolar - 7

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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