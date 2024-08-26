Avrupa ülkelerine art arda kargo gönderince şebeke deşifre oldu: Pasaport 2 bin, kimlik bin 500 dolar

İŞ YERİNE BASKIN YAPILDI

M.B’nin Fatih ilçesindeki iş yerine, başka şüpheli tarafından kargo getirildiği sırada suçüstü yapıldı. İş yerine getirilen kargonun içinde farklı ülkelere ait 25 kimlik olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, sahte kimlik ve pasaport üreten şüphelilere yönelik olarak da 5 adrese operasyon gerçekleştirdi.