Avrupa ülkelerine art arda kargo gönderince şebeke deşifre oldu: Pasaport 2 bin, kimlik bin 500 dolar
İstanbul’dan Avrupa ülkelerine hediyelik eşya içinde sahte kimlik ve pasaport gönderen şebekeye yönelik operasyon yapıldı. M.B. isimli kişinin Avrupa ülkelerine çok sayıda kargo göndermesinden şüphelenen ekiplerin harekete geçmesiyle başlatılan operasyon kapsamında, Fatih’te bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.
İstanbul’dan Avrupa ülkelerine hediyelik eşya içinde sahte kimlik ve pasaport gönderen 8 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.