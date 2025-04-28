Avrupa’da neden elektrikler kesildi, siber saldırı mı var? Avrupa’da hangi ülkelerde elektrik kesintisi var?

Avrupa elektrik kesintisiyle çalkalanıyor. İspanya ve Portekiz’in büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşanırken metro hatları ve trafik ışıklarında yaşanan sorun sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. İspanya ve Portekiz’de elektrik kesintilerinin yaşandığı doğrulanırken bazı kaynaklar ise İtalya’da da benzer şekilde elektrik kesintisi olduğuna işaret etti. Sosyal medyada elektrik kesintileri gündeme gelirken “ Avrupa’da neden elektrikler kesildi” sorusunun cevabı merak ediliyor.

Avrupa’da neden elektrikler kesildi, siber saldırı mı var? Avrupa’da hangi ülkelerde elektrik kesintisi var? - 1

İspanya’nın başkenti Madrid’de trafik ışıkları çalışmazken ana yollarda ciddi trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Ulusal demir yolu şirketi, Renfe, yerel saatle 12.30’dan itibaren elektriklerin kesildiğini aktardı. Tren ve metro seferleri dururken İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica’dan açıklama geldi. İspanya ve Portekiz’in büyük kesiminin etkilendiği elektrik kesintilerinin kaynağı ise sosyal medyada tartışılıyor. Peki Avrupa’da elektrik kesintisinin sebebi ne? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Avrupa’da neden elektrikler kesildi, siber saldırı mı var? Avrupa’da hangi ülkelerde elektrik kesintisi var? - 2

AVRUPA ELEKTRİK KESİNTİSİ SEBEBİ NE? 

Avrupa’da yaşanan elektrik kesintisinden İspanya, Portekiz, Fransa, Belçika gibi ülkelerin etkilendiği bildiriyor.

İspanya’da tren ve metro seferleri dururken Fransa’nın bazı bölgelerinde vatandaşlar elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Belçika’da yerel basında ortaya atılan iddialara göre benzer sorunlar yaşanıyor.

İspanya’nın başkenti Madrid’de trafik ışıkları çalışmazken trafik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bazı bölgelerde trafik ışıklarının çalışmaması sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

Benzer şekilde İspanya’nın ulusal demir yolu şirketi Renfe, elektrik kesintilerinin yerel saat ile 12.00’da başladığını aktarırken tüm istasyonlarda seferlerin durduğunu bildirdi.

Avrupa’da neden elektrikler kesildi, siber saldırı mı var? Avrupa’da hangi ülkelerde elektrik kesintisi var? - 3

İspanya Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü kesintinin bir siber saldırı olma ihtimaline karşı araştırmalarını sürdürüyor.

Elektrik kesintilerinin ardından İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde internet şebekesinin, havaalanlarını ve yüksek hızlı ulaşım ağları etkilendi.

Avrupa’da neden elektrikler kesildi, siber saldırı mı var? Avrupa’da hangi ülkelerde elektrik kesintisi var? - 4

AVRUPA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN HANGİ ÜLKELER ETKİLENDİ?

İspanya, Portekiz, Belçika, Fransa gibi ülkeler elektrik kesintileri bildirimi yaptı. Uluslararası ajanslar bazı Avrupa ülkelerinde de elektrik kesintisi olduğunu aktarıyor. Türkiye’de herhangi bir şehirde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşanmıyor.

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