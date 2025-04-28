Avrupa’da neden elektrikler kesildi, siber saldırı mı var? Avrupa’da hangi ülkelerde elektrik kesintisi var?

AVRUPA ELEKTRİK KESİNTİSİ SEBEBİ NE?

Avrupa’da yaşanan elektrik kesintisinden İspanya, Portekiz, Fransa, Belçika gibi ülkelerin etkilendiği bildiriyor.



İspanya’da tren ve metro seferleri dururken Fransa’nın bazı bölgelerinde vatandaşlar elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Belçika’da yerel basında ortaya atılan iddialara göre benzer sorunlar yaşanıyor.



İspanya’nın başkenti Madrid’de trafik ışıkları çalışmazken trafik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bazı bölgelerde trafik ışıklarının çalışmaması sebebiyle trafik durma noktasına geldi.



Benzer şekilde İspanya’nın ulusal demir yolu şirketi Renfe, elektrik kesintilerinin yerel saat ile 12.00’da başladığını aktarırken tüm istasyonlarda seferlerin durduğunu bildirdi.