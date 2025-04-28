Avrupa’da neden elektrikler kesildi, siber saldırı mı var? Avrupa’da hangi ülkelerde elektrik kesintisi var?
Avrupa elektrik kesintisiyle çalkalanıyor. İspanya ve Portekiz’in büyük bölümünde elektrik kesintileri yaşanırken metro hatları ve trafik ışıklarında yaşanan sorun sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. İspanya ve Portekiz’de elektrik kesintilerinin yaşandığı doğrulanırken bazı kaynaklar ise İtalya’da da benzer şekilde elektrik kesintisi olduğuna işaret etti. Sosyal medyada elektrik kesintileri gündeme gelirken “ Avrupa’da neden elektrikler kesildi” sorusunun cevabı merak ediliyor.
İspanya’nın başkenti Madrid’de trafik ışıkları çalışmazken ana yollarda ciddi trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Ulusal demir yolu şirketi, Renfe, yerel saatle 12.30’dan itibaren elektriklerin kesildiğini aktardı. Tren ve metro seferleri dururken İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica’dan açıklama geldi. İspanya ve Portekiz’in büyük kesiminin etkilendiği elektrik kesintilerinin kaynağı ise sosyal medyada tartışılıyor. Peki Avrupa’da elektrik kesintisinin sebebi ne? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…