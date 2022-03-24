Avrupa'nın havası en kirli 5 ilinden biri: Düzce'de hava kirliliği kaçınılmaz

Haberler - DHA 24.03.2022 - 09:54
İsviçre merkezli IqAir'ın hazırladığı '2021 Dünya Hava Kirliliği' raporunun sonuçları açıklandı. 117 ülkede 6 bin 476 kentin incelendiği rapora göre Düzce, Avrupa'da hava kirliliği oranının en yüksek olduğu 5'inci il oldu.
Avrupa'nın havası en kirli 5 şehrinden 2'si Türkiye'de (HABERE GİT)
Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Taşpınar, Düzce'nin topoğrafyası ve meteorolojik parametrelerinin hava kirliliğine müsait olduğunu belirtti.
Düzce'nin Bolu Dağı eteklerinde bir il olduğunu söyleyen Taşpınar, "Topoğrafya olarak etrafı dağlık, ortası bir düz ova, vadi şeklinde bir il. Dolayısıyla Düzce merkezi, merkezden etrafa doğru yükselen bir topoğrafyaya sahip. Kirleticilerin dağılması engellenmiş ve meteorolojik olarak rüzgarların esme frekansları çok kısıtlı olduğu için Düzce'de hava kirliliği dağılmıyor" dedi.
Hava kirliliğini seyreltecek rüzgarların, Düzce'de çok az olduğunu söyleyen Taşpınar, "Düzce'deki hava kirliliğini dağıtması gereken, seyreltmesi gereken rüzgarlar, Düzce'de çok az. Düzce'nin ortalama rüzgar hızı, yıllık olarak 1,2 metre bölü saniye. Bu da çok düşük" diye konuştu.
Taşpınar, Düzce'deki hava kirliliği sebeplerini şöyle sıraladı:
-Düzce'de, dünyada normal olarak gerçekleşen ısıl terslenme çok oluyor. Düzce'de de bu oluyor. Bu olayla birlikte kirleticiler, şehrin üzerine bir kapak gibi duruyor, bekliyor.
-Kirleticiler, sürekli yüksek konsantrasyonlarda seyrediyor. Bu kirleticilerin en önemlisi partikül madde.
-Düzce'de hala kömür kullanımı var. Çeşitli endüstriyel tesisler var ki son yıllarda Düzce, yatırım aldığı için bunların sayısı ve türleri de artıyor. Baktığınız zaman Düzce'de yerleşimden kaynaklanan bir yakıt kullanımı var. Bir de endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan bir hava kirliliği var.
Taşpınar, "Düzce, İstanbul-Ankara güzergahında ulaşım güzergahı. Ayrıca buradan Karadeniz'e Akçakoca üzerinden giden bir ulaşım güzergahı var. Dolayısıyla çok ciddi taşıt trafiği yükü, kış döneminde bariz ortaya çıkan kentsel yaşamdan kaynaklanan, ısıtma amaçlı yakıt ve endüstriyel yakıtlar. Bunların hepsini kattığımız zaman Düzce'de hava kirliliği kaçınılmaz" dedi.
Taşpınar, yapılacak bazı çalışmalarla kirliliğin önüne geçilebileceğini de kaydederek, "Düzce merkeze, insanların soluduğu bu havaya bu emisyonları katmayacak bir düzenleme, yani ulaşımda bir düzenleme yapılabilir. Düzce şehir içinde belki tamamen toplu ulaşımda elektrikli araçlar kullanılabilir" sözlerini kullandı.
Kirliliğin önlenmesi için çeşitli fabrikaların da şehir dışına alınması gerektiğini belirten Taşpınar, "Endüstriyi, çeşitli fabrikaları şehrin dışına almamız gerekiyor. Fabrikaların izlenmesi gerekiyor. Bu da çok önemli bir şey. Belli kapasitedeki fabrikalara izleme sistemleri yerleştirilmeli. Çünkü bunlar partikül filtrelerini, gaz filtrelerini 1 saat çalıştırmasa inanılmaz bir emisyon atmosfere veriliyor. Bunlar Düzce içerisinde insanların soluyacağı şekilde üzerine çökebilir ve biz bunları solumak zorunda kalırız" dedi.