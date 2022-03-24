Avrupa'nın havası en kirli 5 ilinden biri: Düzce'de hava kirliliği kaçınılmaz

Taşpınar, Düzce'deki hava kirliliği sebeplerini şöyle sıraladı:

-Düzce'de, dünyada normal olarak gerçekleşen ısıl terslenme çok oluyor. Düzce'de de bu oluyor. Bu olayla birlikte kirleticiler, şehrin üzerine bir kapak gibi duruyor, bekliyor.

-Kirleticiler, sürekli yüksek konsantrasyonlarda seyrediyor. Bu kirleticilerin en önemlisi partikül madde.

-Düzce'de hala kömür kullanımı var. Çeşitli endüstriyel tesisler var ki son yıllarda Düzce, yatırım aldığı için bunların sayısı ve türleri de artıyor. Baktığınız zaman Düzce'de yerleşimden kaynaklanan bir yakıt kullanımı var. Bir de endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan bir hava kirliliği var.