Avrupa'yı saran Corona virüs Türkiye'ye neden gelmedi?

“TÜRK GENİ İDDİASI ASILSIZ”

Gündemde, corona virüsün gen farkından dolayı Asya ırkını daha çok etkilediği, Türklerin ise hastalığa genlerinden dolayı bağışıklığı olduğu iddiası da var. "Aranan üstün gen Türklerde mi?” sorusuna Prof. Dr. Kara, "Keşke öyle bir şey mümkün olsa ama değil. Her virüsün hücreye girerken kullandığı bir kapı olmalı. Bu virüsün kullandığı kapı ise AC 2 denilen bir reseptör. Bu reseptör Türk genlerinde düşük. O nedenle virüs Türklere bulaşmaz gibi bir algı var. Ama yanlış. Fransa'da bir Türk vatandaşı öldü mesela. Keşke öyle bir özelliğimiz olsa ama yok. Genlere değil kişisel hijyeninize güvenin" dedi.