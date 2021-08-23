Avşa Adası'nda deniz suyu içme suyuna dönüştürülüyor

DHA 23.08.2021 - 12:30
Avşa Adası'na, doğal içme suyu kaynağı olmadığı için 2008 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Marmara Adalar Belediyesi tarafından içme suyu arıtma tesisi kuruldu.
Yaklaşık 20 milyon lira yatırımla kurulan tesise, 465 metre mesafeden deniz suyu çekilerek arıtılmaya başlandı. Artan nüfus ve turizm potansiyeli nedeniyle günlük arıtma kapasitesi 4 bin ton olan tesis, kademeli olarak artırılarak günümüzde 7 bin tona çıkarıldı.
Aksoy, şöyle devam etti:
"Kendi cazibesiyle gelen su önce 10 milimlik eleklerden, daha sonra da 1 milimlik eleklerden geçerek kum filtresine giriyor. Gelen suyun ters ozmos yöntemiyle yüzde 50'si işlendikten sonra tekrar denize aktarılıyor. İçme suyu ayarında su arıtıyoruz."
Bugüne kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını öne süren Aksoy, suyu 15 günde bir tahlillere gönderidiklerini ve adaya 10 yıl yetecek kapasitede sularının olduğunu kaydetti.