Avşa Adası'nda deniz suyu içme suyuna dönüştürülüyor

Yer altı suyu kaynağının olmadığı Avşa Adası'nın içme suyu, kurulan arıtma tesisiyle denizden sağlanıyor. 465 metre mesafeden deniz suyu çekerek içme suyuna dönüştüren tesiste günde 7 bin ton su arıtılıyor.

Abone ol Paylaş









DHA 23.08.2021 - 12:30

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nın içme suyu, kurulan arıtma tesisiyle denizden sağlanıyor. 20 milyon liralık yatırımla kurulan tesiste arıtılan suyun depolarda muhafaza edilerek içme suyu şebekesine entegre edildiğini belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Arıtma tesisimiz olmasa, adadaki turizm tamamen biter" dedi.

Avşa Adası'na, doğal içme suyu kaynağı olmadığı için 2008 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Marmara Adalar Belediyesi tarafından içme suyu arıtma tesisi kuruldu. Yaklaşık 20 milyon lira yatırımla kurulan tesise, 465 metre mesafeden deniz suyu çekilerek arıtılmaya başlandı. Artan nüfus ve turizm potansiyeli nedeniyle günlük arıtma kapasitesi 4 bin ton olan tesis, kademeli olarak artırılarak günümüzde 7 bin tona çıkarıldı.

"DEPOLARIMIZIN YÜZDE 85'İ DOLU" Arıtılan suyun depolarda muhafaza edilerek içme suyu şebekelerine aktarıldığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, tesisin faaliyette olmaması durumunda adanın turizm potansiyelinin biteceğini söyledi.

Tesisin iki yıllık bir çalışmanın ardından 2010 yılında tamamlanarak hizmete girdiğini belirten Başkan Aksoy, "O zamanki şartlarda günlük 4 bin ton kapasite olacak şekilde ayarlandı. İller Bankası ihalesiyle Avşa Belediyesi'nin gayretleri ve vatandaş iş birliğiyle arıtma tesisimiz hizmete girdi. Daha sonraki yıllarda bu tesisin suyu aktaracak olan mebranların aşınmasıyla 2014 yılında kapasite 2 bin 500 tona düştü. O dönemde kendi imkanlarıyla mebranların tadilatıyla 3 bin ton civarında su ürettik" dedi.

Pandemiden çıktıktan sonra adada nüfus artışı olduğunu söyleyen Aksoy, " Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle adamızdaki nüfusun hızlı artmasıyla bizler su şebekesini deniz su arıtmasını günlük 7 bin ton su arıtacak seviyeye çıkardık. Denizdeki müsilajdan dolayı da su arıtırken biraz sıkıntı çektik. Şu an adamızın tam kapasiteli doluluk oranında olmasına rağmen depolarımız yüzde 85 dolu" dedi.

"10 YIL YETECEK KADAR SUYUMUZ VAR" Farklı belediyelerin gelip tesisi incelediğini ve aynı tesisten kurmak için hazırlık yaptığını belirten Aksoy, "Türkiye'de ilk ve tek yerel yönetime ait olan su arıtma tesisi örnek teşkil ediyor. Değişik belediyelerden gelip ziyaret eden, örnek alıp aynısını yapmak için uğraşan belediyelerimiz var" dedi.

Aksoy, şöyle devam etti: "Kendi cazibesiyle gelen su önce 10 milimlik eleklerden, daha sonra da 1 milimlik eleklerden geçerek kum filtresine giriyor. Gelen suyun ters ozmos yöntemiyle yüzde 50'si işlendikten sonra tekrar denize aktarılıyor. İçme suyu ayarında su arıtıyoruz."

"ADADA YER ALTI SUYU SIFIR DURUMDA" Bugüne kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını öne süren Aksoy, suyu 15 günde bir tahlillere gönderidiklerini ve adaya 10 yıl yetecek kapasitede sularının olduğunu kaydetti.

Avşa'da yer altı suyunın sıfır olduğunu anlatan Aksoy, "Eğer buradaki arıtma tesisimiz olmasa, adadaki turizm tamamen biter. Adamızı ilk defa yazın yoğunluğunda, kesintisiz hiçbir gün su kesmeden sezonu tamamlamanın gurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Paylaş







