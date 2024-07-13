Avukat baba kucağında bebeğiyle duruşmalara girdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde avukat Tayfun Budak, duruşmalara 11 aylık kızı Asel Dora ile katıldı.
ANNE İŞ TOPLANTISINDAYKEN BABA GÖREVDE
Avukat Tayfun Budak, geçtiğimiz günlerde işletmeci eşi Burcu Budak'ın toplantısı olması sebebiyle kızı Asel Dora'yı yanına aldı. Asel Dora ile birlikte önce ofisine, ardından da Gebze Adliyesi'ne giden Budak, duruşmalara da kızıyla katıldı.
Asel Dora'yı bebek kangurusu ile taşıyan Budak, bir yandan adliyedeki işlerini halletti diğer yandan kızıyla ilgilendi.