Avukat Buket Tekışık’ın savcının odasındaki fotoğrafları gündemde | “İstediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım”

Tekışık, “Ben asla kaybetmem; ya kazanırım, ya öğrenirim” notuyla paylaştığı fotoğraflar için, “Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu, kime ait, bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı yaratılmak isteniyor.” açıklamasını yaptı.