Avukat Buket Tekışık’ın savcının odasındaki fotoğrafları gündemde | “İstediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım”
Avukat Buket Tekışık isimli avukatın, bir savcının odasında çektirdiği fotoğraflar gündemdeki yerini koruyor. Tekışık, fotoğraflar için “Savcının odasına istediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım.” dedi. Fotoğraflarla ilgili olarak iki ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturmalardan ilki sonuçlandı, savcının görev yeri değişti. İstanbul Barosu’nun avukat Tekışık hakkındaki soruşturması ise sürüyor.
İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Buket Nurşah Tekışık’ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, konuşulmaya devam ediyor.