Avukat Buket Tekışık’ın savcının odasındaki fotoğrafları gündemde | “İstediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım”

Avukat Buket Tekışık isimli avukatın, bir savcının odasında çektirdiği fotoğraflar gündemdeki yerini koruyor. Tekışık, fotoğraflar için “Savcının odasına istediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım.” dedi. Fotoğraflarla ilgili olarak iki ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturmalardan ilki sonuçlandı, savcının görev yeri değişti. İstanbul Barosu’nun avukat Tekışık hakkındaki soruşturması ise sürüyor.

Avukat Buket Tekışık’ın savcının odasındaki fotoğrafları gündemde | “İstediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım” - 1

İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Buket Nurşah Tekışık’ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, konuşulmaya devam ediyor.

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Avukat Buket Tekışık’ın savcının odasındaki fotoğrafları gündemde | “İstediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım” - 2

Tekışık, “Ben asla kaybetmem; ya kazanırım, ya öğrenirim” notuyla paylaştığı fotoğraflar için, “Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu, kime ait, bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı yaratılmak isteniyor.” açıklamasını yaptı.

Avukat Buket Tekışık’ın savcının odasındaki fotoğrafları gündemde | “İstediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım” - 3

“İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar. Bu gibi şeyler benim hevesimi isteğimi kırıyor.” diyen Tekışık, çektirdiği fotoğrafların, hatıra fotoğrafı olduğunu savundu.

Avukat Buket Tekışık’ın savcının odasındaki fotoğrafları gündemde | “İstediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım” - 4

Tekışık, “O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. Sadece bu kadar.” ifadesini kullandı.

Avukat Buket Tekışık’ın savcının odasındaki fotoğrafları gündemde | “İstediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım” - 5

SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ, AVUKATA DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Tepki çeken fotoğraflar, Adalet Bakanlığı’nın da gündemine girdi.

Bakan Yılmaz Tunç, fotoğrafların çekildiği odanın sahibi savcı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bu açıklamadan bir süre sonra, savcının görev yeri değiştirildi.
Avukat Buket Tekışık’ın savcının odasındaki fotoğrafları gündemde | “İstediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım” - 6

AVUKATA DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Avukat Tekışık hakkında ise disiplin soruşturması başlatıldı.

Hazırlanan dosya, Barolar Birliği’ne gönderildi.

İstanbul Barosu’nun avukat hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.
Avukat Buket Tekışık’ın savcının odasındaki fotoğrafları gündemde | “İstediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım” - 7

AVUKAT BUKET NURŞAH TEKIŞIK KİMDİR?

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden mezun olan Buket Nurşah Tekışık, Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu.

Avukat Buket Tekışık’ın savcının odasındaki fotoğrafları gündemde | “İstediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım” - 8

Tekışık’ın, Linkedin’de paylaştığı bilgi notunda, İstanbul Barosu’na kayıtlı bir avukat olduğunu belirtiyor.

Avukat Buket Tekışık’ın savcının odasındaki fotoğrafları gündemde | “İstediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım” - 9
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