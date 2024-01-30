Avukat cinayetinde her şeyi değiştirecek itiraf: “Günlerdir uyuyamıyorum, vicdan azabı çekiyorum”
Diyarbakır’da avukat Armanç Arkaş’ın öldürülmesi olayında davanın seyrini değiştirecek bir itiraf geldi. Davanın tanıklarından Tuğba K., yalan beyanda bulunduğunu dilekçeyle itiraf etti. Tutuklu sanık Abdurrahman Doğan’ın fazla ceza alması için avukat Ö.Ş. tarafından tehdit edildiğini iddia eden Tuğba K., “Adamın müebbet hapis cezası aldığını Ö.Ş. bana söylediğinden beri günlerdir uyuyamıyorum, vicdan azabı çekiyorum.” dedi.
Diyarbakır’da avukat cinayetine ilişkin davada, tanık Tuğba K., yalan beyanda bulunduğunu itiraf etti.