Avukat Serdar Öktem cinayeti: 13 şüpheli adliyede
Avukat Serdar Öktem'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde, 6 Ekim'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
Cinayetle ilgili gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca alınacak.