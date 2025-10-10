Avukat Serdar Öktem cinayeti: 2'si çocuk 9 şüpheli tutuklandı
Avukat Serdar Öktem'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi. 2'si çocuk 9 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde, 6 Ekim'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
Cinayetle ilgili gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca alındı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılık, aralarında 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de bulunduğu toplam 13 şüpheliyi nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si çocuk 9'u tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.