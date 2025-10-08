Avukat Serdar Öktem cinayeti: Cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Avukat Serdar Öktem'in İstanbul'da öldürüldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Serdar Öktem, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Öktem'in cenazesi sabah saatlerinde Adli Tıp'tan alındı.

Avukat Serdar Öktem'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişinin işlemleri sürüyor.

Öktem cinayetini araştıran ekipler, talimatın yurt dışında bulunan bir suç örgütü yöneticisinden geldiğini belirlemişti.

Soruşturma sürerken, Öktem bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

ARACI KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Avukat Serdar Öktem, pazartesi günü akşam saatlerinde Zincirlikuyu'da aracında seyir halindeyken kurşunların hedefi olmuştu.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Öktem, yaşamını yitirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk bulguların organize bir suç örgütünü işaret ettiğini açıklamıştı.

Emniyet güçleri, cinayet talimatının yurt dışındaki çete liderinden geldiğini belirlemişti.

CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Zincirlikuyu'da 6 Ekim'de otomobili ile seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Serdar Öktem'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CENAZE NAMAZI ATAKÖY'DE KILINACAK

Dün işlemleri tamamlanan Öktem'in cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı.

Serdar Öktem'in cenazesinin Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

