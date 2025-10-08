Avukat Serdar Öktem cinayeti: Cenazesi Adli Tıp'tan alındı
Avukat Serdar Öktem'in İstanbul'da öldürüldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Serdar Öktem, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Öktem'in cenazesi sabah saatlerinde Adli Tıp'tan alındı.
Avukat Serdar Öktem'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişinin işlemleri sürüyor.
Öktem cinayetini araştıran ekipler, talimatın yurt dışında bulunan bir suç örgütü yöneticisinden geldiğini belirlemişti.
Soruşturma sürerken, Öktem bugün son yolculuğuna uğurlanacak.