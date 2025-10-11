Avukat Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin hücre evinden çıktığı anlar
İstanbul'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde, 6 Ekim'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si 18 yaşından küçük 9 kişi tutuklandı. 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Savcılığın sevk yazısında, Öktem'in öldürülmesinin Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Saldırı talimatının yurt dışından geldiği de iddialar arasında.