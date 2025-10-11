Avukat Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin hücre evinden çıktığı anlar

İstanbul'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde, 6 Ekim'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si 18 yaşından küçük 9 kişi tutuklandı. 4 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Savcılığın sevk yazısında, Öktem'in öldürülmesinin Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Saldırı talimatının yurt dışından geldiği de iddialar arasında.

Öktem'e saldırı düzenleyen zanlıların hücre evinden ayrıldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Görüntülerde, beş şüphelinin park halindeki beyaz bir otomobile bindiği görülüyor.

Zanlılar ardından da araçla sokaktan, cinayeti gerçekleştirecekleri diğer bir araca bilmek için ayrılıyor.

NE OLMUŞTU?

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada görgü tanıklarının beyanları, kamera görüntülerinden tespitler ve polis ekiplerinin iz takibine göre saldırıyı gerçekleştirdikleri değerlendirilen 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım ettiği belirlenen bir zanlı olmak üzere 6 kişi yakalanmış, 2 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu anlaşılmıştı.

Olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesinde yakalanan zanlılara yönelik aramalarda suçta kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca olmak üzere 4 silah, kar maskesi ve eldiven ele geçirilmişti.

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Devam eden çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı belirlenen ve suikastla ilişkili oldukları değerlendirilen 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporunda Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

SERDAR ÖKTEM KİMDİR?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında olan Serdar Öktem, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Öktem'in yargılanmasına devam ediliyordu.

