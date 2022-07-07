Avukat Servet Bakırtaş'ı öldüren saldırganın kaçış anı

İstanbul'da bir saldırgan, kendisine dava açan bir kadını ve avukatını ateş ederek öldürdükten sonra yakalandı. Olayın 5 yıl öncesine dayanan bir silahlı saldırıya uzandığı, şüphelinin hakkındaki tazminat davası geri çekilmeyince çifte cinayet işlediği belirlenirken saldırganın olaydan sonra kaçmaya çalıştığı anlar bulundu.

Haberler - DHA 07.07.2022 - 12:35

Avukat Servet Bakırtaş'ı öldüren saldırganın kaçış anı - 1

Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş'ı, Büyükçekmece'de de Öznur Tufan'ı da öldüren Abdullah Türkoğlu'nun kaçtığı anlara ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Avukat Servet Bakırtaş'ı öldüren saldırganın kaçış anı - 2

Abdullah Türkoğlu, bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaraladı.

Daha sonra yakalanan saldırgan, çıkartıldığı mahkemece cezalandırılarak, cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz aylarda tahliye olan Türkoğlu, Tufan tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi.

Öznur Tufan ve avukatı Servet Bakırtaş'ı arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve kadın, bu isteği reddetti.  

Avukat Servet Bakırtaş'ı öldüren saldırganın kaçış anı - 3

Davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah Türkoğlu, önce Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki bürosuna gitti.

Burada Bakırtaş'ı öldüren Türkoğlu, daha sonra kendisine dava açan Öznur Tufan'ın Büyükçekmece'deki iş yerine geldi.

Ateş açan Türkoğlu, Tufan'ı boynundan yaraladıktan sonra kaçtı.

Avukat Servet Bakırtaş'ı öldüren saldırganın kaçış anı - 4

Öznur Tufan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 

Avukat Servet Bakırtaş'ı öldüren saldırganın kaçış anı - 5

71 yaşındaki Öznur Tufan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Türkoğlu'nun olaydan sonra kaçmaya çalıştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin koştuğu ve etraftaki vatandaşların da şüpheliyi kovaladığı görüldü.

Avukat Servet Bakırtaş'ı öldüren saldırganın kaçış anı - 6

İncelemelerin ardından Servet Bakırtaş'ın cenazesi, bürodan çıkarıldı.

Avukat Servet Bakırtaş'ı öldüren saldırganın kaçış anı - 7

Cenaze aracına konulan Servet Bakırtaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Avukat Servet Bakırtaş'ı öldüren saldırganın kaçış anı - 8

Otopsi işleminin ardından Bakırtaş’ın cansız bedeni yakınları tarafından alınarak Zeytinburnu’ndaki Kozlu Gasilhane’sine götürüldü.

Burada konuşan eşi Günsenin Bakırtaş, davayı çok sayıda avukatın takip edeceğini ve müebbet talep ettiklerini açıkladı.

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