Avukat Belen’in katili hakkında karar: İstinaf mahkemesi cezayı onadı
Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun’un katili Muhammet Balcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının istinaf süreci tamamlandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, katil zanlısı Balcı’ya verilen cezayı onadı.
İstinaf mahkemesi, Ankara’da silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun'un katili Muhammet Balcı'ya, kadına karşı kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılışmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.