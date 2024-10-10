Avukat Belen’in katili hakkında karar: İstinaf mahkemesi cezayı onadı

Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun’un katili Muhammet Balcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının istinaf süreci tamamlandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, katil zanlısı Balcı’ya verilen cezayı onadı.

Avukat Belen’in katili hakkında karar: İstinaf mahkemesi cezayı onadı - 1

İstinaf mahkemesi, Ankara’da silahla vurularak öldürülen 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Coşğun'un katili Muhammet Balcı'ya, kadına karşı kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılışmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

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Avukat Belen’in katili hakkında karar: İstinaf mahkemesi cezayı onadı - 2

“KARAR YASAYA UYGUN”

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 14 Mayıs’ta karara bağlanan avukat Belen Nesil Coşğun cinayetiyle ilgili davanın istinaf incelemesini tamamladı.

Daire, yerel mahkemece verilen hükümde, usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığına, sanığa kadına karşı kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılışmış müebbet hapis cezasının yasaya uygun olduğuna hükmetti.

Kararda, “Delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır.” denildi.

Avukat Belen’in katili hakkında karar: İstinaf mahkemesi cezayı onadı - 3

KADES’TEN YARDIM İSTEMİŞTİ

Çankaya ilçesi Pak Sokak’ta bulunan bir rezidanstan, 15 Haziran 2023’te, şiddet tehdidi altındaki kadınların yardım istemesine imkan tanıyan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrıyı değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerine polis ekibi sevk etti.

Adresten 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir kişi de kız arkadaşının intihar ettiğini bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, 24 yaşındaki Belen Nesil Coşğun’u, asansör kapısı önünde yerde yatarken buldu.
Avukat Belen’in katili hakkında karar: İstinaf mahkemesi cezayı onadı - 4

Ankara Barosuna kayıtlı avukat Coşğun’un, göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulduğunu belirleyen 112 Acil Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Coşğun, kaldırıldığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra gözaltına alınan ve Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanık Balcı, 14 Mayıs 2024’deki karar duruşmasında, kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası aldı.
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