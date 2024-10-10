Avukat Belen’in katili hakkında karar: İstinaf mahkemesi cezayı onadı

KADES’TEN YARDIM İSTEMİŞTİ

Çankaya ilçesi Pak Sokak’ta bulunan bir rezidanstan, 15 Haziran 2023’te, şiddet tehdidi altındaki kadınların yardım istemesine imkan tanıyan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrıyı değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerine polis ekibi sevk etti.

Adresten 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir kişi de kız arkadaşının intihar ettiğini bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, 24 yaşındaki Belen Nesil Coşğun’u, asansör kapısı önünde yerde yatarken buldu.