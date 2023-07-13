Avukatın ölümünde “yanlış tasarlanan pencere” şüphesi

Edirne’de bir iş merkezinin 5’inci katındaki ofisinin penceresinden düşüp yaşamını yitiren avukat Ünal Eral’in ölümünün yanlış tasarlanan pencereden kaynaklandığı öne sürüldü. Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, “Bu binanın tasarımını yapan, buna onay veren, denetlemeyen, bu pencereleri kim yapmışsa, kimin kusuru varsa; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.” dedi.

Avukatın ölümünde “yanlış tasarlanan pencere” şüphesi - 1

Edirne Barosu’na kayıtlı avukat Ünal Eral, önceki gece Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'nde iş merkezinin 5'inci katındaki ofisinin mutfak penceresini açmak istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden Eral, beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

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Avukatın ölümünde “yanlış tasarlanan pencere” şüphesi - 2

Serinlemek için pencereyi açmak istediği sırada dengesini kaybettiği olasılığı üzerinde durulan Eral için Edirne Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi.

Avukatın ölümünde “yanlış tasarlanan pencere” şüphesi - 3

Törene, Eral'ın eşi Serpil Eral, çocukları Işıl Çağla ve Asil Kaan Eral ile Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

Avukatın ölümünde “yanlış tasarlanan pencere” şüphesi - 4

Eral'ın eşi ve çocuklarının gözyaşlarına hakim olamadığı törende, helallik istenip, dua okundu.

Avukatın ölümünde “yanlış tasarlanan pencere” şüphesi - 5

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Eral'ın ölümünün yanlış tasarlanan pencereden kaynaklandığını öne sürdü.

“İlk bulgular maalesef ölümün, yanlış tasarlanan ve planlanan bir pencere sebebiyle meydana geldiğini doğruluyor.” diyen Karakoç, “O anlamda akıllarda başka bir tereddüt varsa buradan açıkça söylemek isterim ki; maalesef abimizi elim bir kaza sonucu ebediyete uğurladık.” ifadelerini kullandı.

Avukatın ölümünde “yanlış tasarlanan pencere” şüphesi - 6

“Bu binanın tasarımını yapan, buna onay veren, denetlemeyen, bu pencereleri kim yapmışsa, kimin kusuru varsa; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.” diyen Karakoç, sorumluların hukuk önünde hesap vereceklerini söyledi.

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