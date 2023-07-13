Avukatın ölümünde “yanlış tasarlanan pencere” şüphesi
Edirne’de bir iş merkezinin 5’inci katındaki ofisinin penceresinden düşüp yaşamını yitiren avukat Ünal Eral’in ölümünün yanlış tasarlanan pencereden kaynaklandığı öne sürüldü. Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, “Bu binanın tasarımını yapan, buna onay veren, denetlemeyen, bu pencereleri kim yapmışsa, kimin kusuru varsa; sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.” dedi.
Edirne Barosu’na kayıtlı avukat Ünal Eral, önceki gece Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'nde iş merkezinin 5'inci katındaki ofisinin mutfak penceresini açmak istedi.
Bu sırada dengesini kaybeden Eral, beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.