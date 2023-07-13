Avukatın ölümünde “yanlış tasarlanan pencere” şüphesi

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Eral'ın ölümünün yanlış tasarlanan pencereden kaynaklandığını öne sürdü.

“İlk bulgular maalesef ölümün, yanlış tasarlanan ve planlanan bir pencere sebebiyle meydana geldiğini doğruluyor.” diyen Karakoç, “O anlamda akıllarda başka bir tereddüt varsa buradan açıkça söylemek isterim ki; maalesef abimizi elim bir kaza sonucu ebediyete uğurladık.” ifadelerini kullandı.