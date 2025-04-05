Avukatlar Günü mesajları: Avukatlar Günü kutlama sözleri

"Adaletin teminatı olan ve hakkı adaletle gözeten tüm hukukçuların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun." ​



"Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan, cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun." ​



"Adaletin olmadığı yerde özgürlük sadece bir hayaldir. Hukukun üstünlüğü için mücadele eden tüm avukatlarımızın günü kutlu olsun." ​



"Hukuku üstün kılmak için savaşan, hak ve adaletten yana olan tüm hukukçuların Avukatlar Günü'nü kutlarım." ​



"Hakkı adaletle savunan, hukukun üstünlüğünü ilke edinen tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü gönülden kutlarım."



