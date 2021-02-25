Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti

Eskişehir'de 2019 yılında avukatlık ruhsatını almasının ardından bu mesleği yapmak yerine çobanlığı seçen Kadir Çelik, 200 küçükbaştan oluşan sürüsüyle meralarda dolaşıyor. Kadir Çelik, "Şimdi hayvanlarımla mutluyum. İnsanlar kendi sevdikleri işi yapmaktan ziyade paraya bakıyor, 'Önce kazancım olsun daha sonra mutlu olurum' diye düşünüyorlar ama huzurlu değiller. Ben huzurluyum" dedi.

Anadolu Ajansı 25.02.2021 - 11:44

Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti - 1

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan Kadir Çelik, babasının hayalini gerçekleştirmek için 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 

Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti - 2
Mezuniyetinin ardından 2019'da stajını tamamlayıp avukatlık ruhsatını alan Çelik, o günden sonra mutlu olduğu şekilde yaşamak için çoban oldu.
Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti - 3
Annesinin, babasının ve 4 kardeşinin desteğiyle şimdilerde yaklaşık 200 küçükbaş hayvanıyla meralarda dolaşan Çelik, ihtiyaç durumunda kendisine danışanlara hukuki destek vermeye de çalışıyor.
Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti - 4
Kadir Çelik,  Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde İşletme Bölümü ile Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programını bitirdiğini söyledi.
Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti - 5

Geçen yıl da askerlik görevini tamamladığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukatım. Öğrencilik hayatım boyunca da bir hukuk bürosunda çalıştım. Stajımı da tamamlayıp 1,5 yıl önce avukatlık ruhsatımı aldım. Ruhsatım da baroya kaydım da öylece duruyor. Avukatlık yapmayı şu an için düşünmüyorum. Şimdi hayvanlarımla mutluyum. İnsanlar kendi sevdikleri işi yapmaktan ziyade paraya bakıyor. 'Önce kazancım olsun daha sonra mutlu olurum.' diye düşünüyorlar ama huzurlu değiller. Ben huzurluyum. Bir ihtiyacım da yok. Paramızı da kazanıyoruz. Bir sıkıntım olduğunda babama ve amcama danışıyorum. Ağabeyim ve annem de yardımcı oluyor. Şu anda yaklaşık 200 küçükbaş hayvanımız var."

Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti - 6

Çelik, babasının hayalini gerçekleştirmek için hukuk fakültesini bitirip avukat olduğunu belirterek, avukatlık ruhsatını aldığı gün yaptığı konuşmada babasının hayalini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdiğini anlattı.

Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti - 7

Daha sonra kendi yoluna baktığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Kendi mutlu olduğum şekilde yaşamak istedim. Avukatlık da güzel bir meslek. Saygınlığı ve statüsü var ancak insan bir işi severek yapmalıdır. Ben çobanlığı daha çok sevdiğimden bu işi yapıyorum. Avukatlık için birçok iş teklifi de geldi. Ben burada kalmak istedim. Buraya alışmışız. İnsanlardan uzak, kendi halimizdeyiz. Şehre gidip tıkılı kalmak istemiyorum. Çevrem ve ailem bana 'Sen git avukatlık yap, burada hayvanlarla uğraşma.' diyor. Sevdiğim işi yapmam nedeniyle huzur doluyum. Avukatlık bir durum olunca gelip beni buluyorlar. Danışıyorlar. Elden geldiğince insanlara yardımcı oluyorum ancak aktif avukatlık yapan arkadaşlarıma da yönlendiriyorum."

Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti - 8
Çelik, sosyal medya hesaplarından kendisine ulaşanlara, sevdikleri işi yapmalarını önerdiğini dile getirdi.
Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti - 9
Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti - 10
Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti - 11
Avukatlık yerine çobanlığı tercih etti - 12

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