Avusturyalı Godin’e açılan “Alanya Kalesi” davaları düştü

Olayla ilgili yapılan haberlerde birçok skandalın ortaya çıktığı yazılmasına rağmen bunların belirtilmediğini vurgulayan Mehmet Bekar, şunları söyledi:

“’Birçok skandal’ iddiasında bulundukları suçlamaların ardından Alanya Asliye Ceza Mahkemesi, 1993 tarihli beraat kararına atıf yaparak dosyanın düşmesine karar verdi. Dava süreci devam ederken, söz konusu evin kamulaştırılması da istenmişti. Bilirkişilerin yaptığı tespitlerin ardından Godina'nın hiçbir ihlalde bulunmadığı kanıtlandı. Yargılama sonunda verilmesi gereken karar verildi ve dava düştü. Evin kamulaştırılmasına ilişkin bir karar da çıkmadı. Godina tazminat davası da açabilirdi ancak kendisi bu yolu tercih etmedi. Çünkü Türkiye’yi ve Alanya’yı çok seviyor. Godina 3 ila 6 ay arasında Alanya'da vakit geçiriyor. Kendisi bir Alanya aşığı.”