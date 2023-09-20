Avusturyalı Godin’e açılan “Alanya Kalesi” davaları düştü
Alanya Kalesi’nde bulunan evinde izinsiz korkuluk ve pencere yaptırdığı, tarihi surları delerek içine plastik boru döşediği iddia edilen Avusturyalı Walter Godina hakkında açılan iki dava düştü.
Avusturya vatandaşı Walter Godina, Alanya Kalesi’nin Ehmedek bölgesindeki evinde izinsiz korkuluk ve pencere yaptırdığı, tarihi surları delerek plastik boru döşediği iddiasıyla dava edildi.
Dava süreci devam ederken söz konusu evin kamulaştırılması da istendi.