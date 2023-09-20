Avusturyalı Godin’e açılan “Alanya Kalesi” davaları düştü

Alanya Kalesi’nde bulunan evinde izinsiz korkuluk ve pencere yaptırdığı, tarihi surları delerek içine plastik boru döşediği iddia edilen Avusturyalı Walter Godina hakkında açılan iki dava düştü.

Avusturyalı Godin’e açılan “Alanya Kalesi” davaları düştü - 1

Avusturya vatandaşı Walter Godina, Alanya Kalesi’nin Ehmedek bölgesindeki evinde izinsiz korkuluk ve pencere yaptırdığı, tarihi surları delerek plastik boru döşediği iddiasıyla dava edildi.

Dava süreci devam ederken söz konusu evin kamulaştırılması da istendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Avusturyalı Godin’e açılan “Alanya Kalesi” davaları düştü - 2

Alanya Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın sonuçlandığı ortaya çıktı.

Walter Godina hakkında Aralık 2019’da açılan davanın, bilirkişi raporları gerekçe gösterilerek Şubat 2023’te, Temmuz 2021’de açılan bir diğer davanın ise Ocak 2022’de alınan karar doğrultusunda düştüğü öğrenildi.
Avusturyalı Godin’e açılan “Alanya Kalesi” davaları düştü - 3

“RESTORASYONU 1989 YILINDA YAPILMIŞTI”

Godina’nın avukatı Mehmet Bekar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, aynı olayla ilgili daha önce bir dava açıldığını, 1993 yılında mahkemenin Godina hakkında verdiği beraat kararının kesinleştiğini söyledi.

Avusturyalı Godin’e açılan “Alanya Kalesi” davaları düştü - 4

Mehmet Bekar, “Godina zaten aslında o bölgede 1989'da aslına uygun restorasyon yaptırdı ve o tarihten sonra yapıya bir daha müdahale ettirmedi. Restorasyonun ardından 1993 tarihinde kesinleşen mahkeme kararında beraat aldı. Daha sonra iki ayrı dava daha açıldı. Yargılama sonucunda davalarla ilgili düşme kararı verildi. Bu söz konusu davalar için yapılabilecek bir şey hukuken kalmadı. Ancak yeni bir dava açılırsa konu tekrardan gündeme gelebilir orada da dava tekrar düşer.” diye konuştu.

Avusturyalı Godin’e açılan “Alanya Kalesi” davaları düştü - 5

Olayla ilgili yapılan haberlerde birçok skandalın ortaya çıktığı yazılmasına rağmen bunların belirtilmediğini vurgulayan Mehmet Bekar, şunları söyledi:

“’Birçok skandal’ iddiasında bulundukları suçlamaların ardından Alanya Asliye Ceza Mahkemesi, 1993 tarihli beraat kararına atıf yaparak dosyanın düşmesine karar verdi. Dava süreci devam ederken, söz konusu evin kamulaştırılması da istenmişti. Bilirkişilerin yaptığı tespitlerin ardından Godina'nın hiçbir ihlalde bulunmadığı kanıtlandı. Yargılama sonunda verilmesi gereken karar verildi ve dava düştü. Evin kamulaştırılmasına ilişkin bir karar da çıkmadı. Godina tazminat davası da açabilirdi ancak kendisi bu yolu tercih etmedi. Çünkü Türkiye’yi ve Alanya’yı çok seviyor. Godina 3 ila 6 ay arasında Alanya'da vakit geçiriyor. Kendisi bir Alanya aşığı.”
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