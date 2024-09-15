Ay tutulması ne zaman? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Yılın ikinci Ay tutulması eylül ayında gerçekleşecek. Maksimum tutulma sırasında Ay yuvarlağının %8’i Dünya'nın gölgesinden geçecek. Peki, Ay tutulması ne zaman? Parçalı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?
Parçalı Ay tutulması için geri sayım sürüyor. 18 Eylül Salı günü Kuzey Yarımküre'deki insanlar açık bir gökyüzüyle kısmi bir ay tutulması görecek Parçalı Ay tutulması Ay, Pazartesi akşamından Perşembe sabahına kadar yaklaşık üç gün boyunca dolunay olarak görünecek.