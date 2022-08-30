Ayamama deresi kırmızı renge büründü

İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi bu defa kırmızı renkte akmaya başladı. Dereyi kırmızı renge dönüştüren atık suyun döküldüğü bölge havadan görüntülendi.

Haberler - DHA 30.08.2022 - 17:00

Ayamama deresi kırmızı renge büründü - 1

'da Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy'den Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, kırmızı renkte akmaya başladı. 

Ayamama deresi kırmızı renge büründü - 2

DAHA ÖNCE YEŞİL VE MAVİ AKIYORDU

Daha önce de yeşil ve mavi aktığı için gündeme gelen derede renk değişiminin çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Ayamama deresi kırmızı renge büründü - 3

Renk değişimine neden olan atık suyun Küçükçekmece bölgesinden Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi.

Ayamama deresi kırmızı renge büründü - 4

"İNSAN KOKUDAN KALAMIYOR"

Bölge sakinlerinden bir vatandaş, “Gerçekten metropol kentin bir ayıbıdır. İnsan kokudan kalamıyor. Ne hikmetse yetkililer buna bir el atmıyor, çözüm bulamıyorlar" diye konuştu. 

Ayamama deresi kırmızı renge büründü - 5
Ayamama deresi kırmızı renge büründü - 6

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