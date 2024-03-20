Ayaş Belediyesi hangi partide? Ayaş Belediye başkanı kimdir? Ayaş Belediye başkan adayları

AYAŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ayaş Belediyesi Başkanı Burhan Demirbaş Kimdir?

1951 yılında Ayaş'da doğdu. İlköğretim mezunu. Çiftçilik ve ticaret ile uğraşarak emekli oldu. 1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisinden Oltan Belediye Başkanlığı yaptı. 1994-2004 yılları arası Anavatan Partisinden Ayaş İl Genel Meclis Üyeliği , 2004-2009 yılları arasında Ak Partiden Ayaş İl Genel Meclis Üyeliği yaptı.



2009-2014 yılları arasında Ak Partiden Oltan Belediye Başkanlığı yaptı. 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Ayaş'dan Ak Parti Ayaş Belediye Meclis Üyeliğine seçilerek , Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu. 22 Haziran 2017 tarihinde Ayaş Belediye Meclisi toplantısında yapılan oylama ile Ayaş Belediye Başkan Vekilliği görevine 11 Belediye Meclis Üyesinin oyları (oybirliği) ile seçilmiştir.



31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Gerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Ayaş Belediye Başkanı seçilmiştir.