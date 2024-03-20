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Ayaş Belediyesi hangi partide? Ayaş Belediye başkanı kimdir? Ayaş Belediye başkan adayları

Ayaş Belediyesi hangi partide? Ayaş Belediye Başkanı kimdir? Ayaş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Ayaş Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Ayaş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Ayaş yerel seçim sonuçları..

Ayaş Belediyesi hangi partide? Ayaş Belediye başkanı kimdir? Ayaş Belediye başkan adayları - 1

AYAŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Ayaş Belediyesini 6.554 alınan oy ve %52.07 oy oranı ile AK Parti adayı Burhan Demirbaş kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%52.07
  • CHP%46.10
  • Saadet Partisi%0.93
  • BTP%0.33
  • DP%0.32
  • DSP%0.11
  • Diğer%0.14

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayaş Belediyesi hangi partide? Ayaş Belediye başkanı kimdir? Ayaş Belediye başkan adayları - 2

AYAŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ayaş Belediyesi Başkanı Burhan Demirbaş Kimdir?

1951 yılında Ayaş'da doğdu. İlköğretim mezunu. Çiftçilik ve ticaret ile uğraşarak emekli oldu. 1984-1989 yılları arasında Anavatan Partisinden Oltan Belediye Başkanlığı yaptı. 1994-2004 yılları arası Anavatan Partisinden Ayaş İl Genel Meclis Üyeliği , 2004-2009 yılları arasında Ak Partiden Ayaş İl Genel Meclis Üyeliği yaptı.

2009-2014 yılları arasında Ak Partiden Oltan Belediye Başkanlığı yaptı. 2014 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Ayaş'dan Ak Parti Ayaş Belediye Meclis Üyeliğine seçilerek , Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi oldu. 22 Haziran 2017 tarihinde Ayaş Belediye Meclisi toplantısında yapılan oylama ile Ayaş Belediye Başkan Vekilliği görevine 11 Belediye Meclis Üyesinin oyları (oybirliği) ile seçilmiştir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Gerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Ayaş Belediye Başkanı seçilmiştir.

Ayaş Belediyesi hangi partide? Ayaş Belediye başkanı kimdir? Ayaş Belediye başkan adayları - 3

AYAŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BÜLENT TAŞAN
  • İZZET DEMİRCİOĞLU
  • ÖZGÜR GÖKMEN
  • ALAETTİN SÜER
  • TEVFİK EREN
  • BURAK ÖZKORUL
  • NURETTİN BURAK SEVİNÇ
  • SALİH BERKAY ULUÇAY
  • ALİ KILINÇ
  • FAİK ÜNAL SİLİER
  • TAYLAN TEZCAN
  • DOĞA BAYBUĞA
  • YUSUF ALPSOY
  • ZEKAİ SOYSAL
  • MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ
  • OZAN EMRE ÇİFTÇİ
  • AVNİ AKKOÇ
  • SEVİM DELİGÖZ
Ayaş Belediyesi hangi partide? Ayaş Belediye başkanı kimdir? Ayaş Belediye başkan adayları - 4

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TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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Pursaklar Seçim Sonuçları
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