Ayaş Belediyesi hangi partide? Ayaş Belediye başkanı kimdir? Ayaş Belediye başkan adayları
Ayaş Belediyesi hangi partide? Ayaş Belediye Başkanı kimdir? Ayaş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Ayaş Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Ayaş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Ayaş yerel seçim sonuçları..
AYAŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Ayaş Belediyesini 6.554 alınan oy ve %52.07 oy oranı ile AK Parti adayı Burhan Demirbaş kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%52.07
- CHP%46.10
- Saadet Partisi%0.93
- BTP%0.33
- DP%0.32
- DSP%0.11
- Diğer%0.14