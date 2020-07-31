Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya yoğun ilgi

Geçen hafta ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bayramın ilk günü cuma namazını kılmak isteyenler yoğun ilgi gösterdi. Cami dolunca birçok kişi cami önünde ve çevresinde saf tuttu.

DHA 31.07.2020 - 14:35

Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya yoğun ilgi - 1
Ayasofya Camii'ne cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu taştı. Bayram namazının ardındar cuma namazını kılmak isteyenler Ayasofya Camii'ne akın etti.
Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya yoğun ilgi - 2
Cami dolunca çok sayıda kişi cami önünde, çevresinde ve Sultanahmet Meydanı'nda saf tutarak cuma namazı kıldı.
Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya yoğun ilgi - 3
Cuma namazını kılanlar ve Ayasofya Camii havadan da görüntülendi. Namaz öncesi cami önünde toplananların güneşten korunmak için başlarını kağıtla, tek kullanımlık seccadelerle kapattığı görüldü.
Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya yoğun ilgi - 4
Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya yoğun ilgi - 5
Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya yoğun ilgi - 6
Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya yoğun ilgi - 7
Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya yoğun ilgi - 8
Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya yoğun ilgi - 9
Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya yoğun ilgi - 10
Ayasofya Camii'nde ikinci cumaya yoğun ilgi - 11

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