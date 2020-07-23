Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor

Seksen altı yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya'da ilk namaz yarın kılınacak. Namaz için kente gelen bazı vatandaşlar meydanda beklemeye başlarken ekipler güvenlik önlemlerini sıklaştırdı.

Anadolu Ajansı 23.07.2020 - 16:51

Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 1

Ayasofya Camisi'nde yarın kılınacak cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a geliyor

Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 2

Yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde yürütülen hazırlıklarda, son aşamaya gelindi. 

Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 3

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı cami içi ve çevresinde hazırlıkları inceledi.

Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 4

Belediye ekipleri, cami içinde dezenfeksiyon, Ayasofya Meydanı'nda ise peyzaj çalışması yaparak çiçek ekti. 

Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 5

Ekipler, açık alanda namaz kılacak vatandaşlar için saf düzeni ile sosyal mesafe çizgilerini belirledi. Meydanda saf düzeni için 35 bin çıkartmanın 1,5 metre aralıklarla yerleştirildiği öğrenildi.

Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 6

Polis meydanda önlem alırken, cami çevresini de bariyerlerle kapattı. İlk namazda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle mobil baz istasyonu araçları meydan çevresine yerleştirildi. 

Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 7

Meydanda ayrıca yarın kılınacak cuma namazını takip edecek basın mensupları için platform oluşturuldu, ses sistemleri yerleştirildi. Cami girişine bir tabela asıldı.    

Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 8
Farklı illerden Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk namaz için kente gelen bazı vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'nda beklemeye başladı.
Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 9
Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 10
Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 11
Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 12
Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 13
Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor - 14

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