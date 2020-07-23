Ayasofya Camii'nde ilk namaz yarın: Hazırlıklar sürüyor

Anadolu Ajansı 23.07.2020 - 16:51
Ayasofya Camisi'nde yarın kılınacak cuma namazına katılmak isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a geliyor
Yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde yürütülen hazırlıklarda, son aşamaya gelindi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı cami içi ve çevresinde hazırlıkları inceledi.
Belediye ekipleri, cami içinde dezenfeksiyon, Ayasofya Meydanı'nda ise peyzaj çalışması yaparak çiçek ekti.
Ekipler, açık alanda namaz kılacak vatandaşlar için saf düzeni ile sosyal mesafe çizgilerini belirledi. Meydanda saf düzeni için 35 bin çıkartmanın 1,5 metre aralıklarla yerleştirildiği öğrenildi.
Polis meydanda önlem alırken, cami çevresini de bariyerlerle kapattı. İlk namazda oluşabilecek yoğunluk nedeniyle mobil baz istasyonu araçları meydan çevresine yerleştirildi.
Meydanda ayrıca yarın kılınacak cuma namazını takip edecek basın mensupları için platform oluşturuldu, ses sistemleri yerleştirildi. Cami girişine bir tabela asıldı.