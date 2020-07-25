Ayasofya Camii'nde ilk sabah namazı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk sabah namazı eda edildi.

Anadolu Ajansı 25.07.2020 - 10:52

Ayasofya Camii'nde ilk sabah namazı - 1
Sabah namazı ezanının okunmasının ardından geceyi Ayasofya meydanında geçiren, Türkiye ve dünyanın birçok yerinden Müslümanlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk sabah namazını kılmanın heyecanını yaşadı.
Ayasofya Camii'nde ilk sabah namazı - 2
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da hazır bulunduğu sabah namazını, İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı kıldırdı.


Ayasofya Camii'nde ilk sabah namazı - 3
Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendirdi.


Ayasofya Camii'nde ilk sabah namazı - 4
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk sabah namazını kılmak isteyenler caminin önünde uzun kuyruklar oluştu.


Ayasofya Camii'nde ilk sabah namazı - 5
Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi.


Ayasofya Camii'nde ilk sabah namazı - 6
Namazını kılmak için çok sayıda Müslümanın önünde beklediği cami çevresinde güvenlik önlemleri de sürüyor.


Ayasofya Camii'nde ilk sabah namazı - 7
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ibadete açık olacak

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