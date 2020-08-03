Ayasofya Camii'ne yoğun ilgi devam ediyor

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra 24 Temmuz günü ibadete açılmasının ardından başlayan ziyaretçi akını bugün de sürdü. Camiye girmek için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaretçiler, kadınlar ve erkekler olarak iki gruba ayrıldı. Kadınlar ve erkeklerin oluşturduğu gruplar sırayla içeriye alındı.
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DHA 03.08.2020 - 14:18
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını sürüyor.
24 Temmuz günü ibadete açılmasının ardından başlayan yoğunluk Kurban Bayramı vesilesiyle devam ediyor.
Yoğunluk nedeniyle zaman zaman corona virüs önlemlerinin ihlal edildiği görüldü.
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