Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz)

Anadolu Ajansı 24.07.2020 - 10:38 | Son Güncelleme : 24.07.2020 - 11:44
İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapılar arasında bulunurken UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alıyor.
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokolle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin korunmasına yönelik ana ilkeler saptandı ve kurumlar arası iş bölümü belirlendi.
Camideki din hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek. Restorasyon, konservasyon ve koruma faaliyetlerini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı yerine getirecek. Camiyi yerli ve yabancı turistler ücretsiz ziyaret edebilecek.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için hazırlıklar tamamlandı.
Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer alacağı açılış, Diyanet İşleri Başkanlığının dua programıyla başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla kılınacak cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılacak. Cami, sabaha kadar açık kalacak.
Ellerinde seccadelerle sabah namazı için gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.
Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye geldi.
Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarından vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na alındı.
Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, cuma namazı vaktinden önce vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar, Fatih Belediyesince sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlerde, cuma namazını bekliyor.
İstanbul Valiliği tarafından, kadınlar ve erkekler için ayrılan namaz kılma alanlarının duyurusu yapılıyor. Vatandaşlar, seccadeleri üzerinde namaz saatini beklerken, alandaki görevlilerce de su dağıtılıyor.
Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden itibaren tarihi yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda Kenendy, Reşadiye ve Ragıp Gümüşpala Cadddeleri de trafiğe kapalı.
Ayrıca Avrasya Tüneli açık olacak deniz, metro ve marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferleri de devam edecek sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında Pazartesi saat 06:00'ya kadar seferler yapılmayacak.
Salgın nedeniyle cami ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi.
Namaz kılınacak alanlara Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı'dan oluşan 3 ana istikametten gelinecek. Namaz alanlarına girişler, 11 ayrı kontrol noktasında polislerce arama yapıldıktan sonra sağlanacak.
Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapacak.
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Yeniden ibadete açılmasına karar verilmesinin ardından kısa süreliğine ziyarete kapatılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açılışı dolayısıyla düzenlenecek tören için son hazırlıklar tamamlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca Ayasofya-i Kebir Camii'nde 3 imam ve 5 müezzin görevlendirildi.
Zemini halı ile kaplanan camide namaz esnasında perdeleme sistemiyle resim, tasvir ve mozaikler kapanacak, namazdan sonra tekrar açılacak.
Camiye dün "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde camide yaptığı incelemede tabelayı açtı.
Geniş çaplı güvenlik önlemlerin alındığı bölgede, çok sayıda polis ekibi konuşlandırıldı.
Katılımcılar, saat 10.00'dan itibaren güvenlik noktalarından geçirilerek alana alınacak.