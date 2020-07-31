Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı

İbadete açıldığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün ilk defa bayram namazı kılındı. Bayran namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Anadolu Ajansı 31.07.2020 - 05:54 | Son Güncelleme : 31.07.2020 - 07:10

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 1
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde ilk bayram namazı kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bayram namazını Ayasofya'da kıldı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 2
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş namaz sonrasında bayram hutbesi okudu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 3
Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde bayram sabahında sabah namazı kılındı. Gece saatlerinden itibaren bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla içeri alındı. Güvenlik, temizlik ve dezenfektan çalışmalarının ardından namaz için vatandaşlar alınmaya başlandı. Kadın erkek, genç yaşlı, çok sayıda Müslüman namazı kıldıktan sonra tekbirler getirdi, dua etti.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 4
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 5
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 6
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 7
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 8

Fatih Belediyesi ekiplerince namaz öncesinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken caminin içinde ve dışında yerlere, sosyal mesafeye uyulması için işaret bantları yapıştırıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 9

Caminin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, namaza gelecek kişileri kontrollü bir şekilde içeri alacak. 

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 10

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de dedektör köpeklerle caminin içinde ve çevresinde tarama çalışması yaptı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 11
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 12
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 13
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 14
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 15
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 16
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 17
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 18
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı - 19

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