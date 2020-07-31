Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı

Anadolu Ajansı 31.07.2020 - 05:54 | Son Güncelleme : 31.07.2020 - 07:10
Fatih Belediyesi ekiplerince namaz öncesinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken caminin içinde ve dışında yerlere, sosyal mesafeye uyulması için işaret bantları yapıştırıldı.
Caminin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, namaza gelecek kişileri kontrollü bir şekilde içeri alacak.
Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de dedektör köpeklerle caminin içinde ve çevresinde tarama çalışması yaptı.