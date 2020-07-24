Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz)

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı. Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne günün ilk ışıkları ile birlikte akın etti. Cami çevresinde belirlenen namaz kılma alanları tamamen dolarken, salgın nedeniyle misafir girişleri durduruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli de camide yer aldı. Erdoğan, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, fetih dönemine atıfta bulunarak elinde kılıçla hutbe verdi.

Anadolu Ajansı 24.07.2020 - 14:37

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 1

Ayasofya'da tarihi gün...

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.  

“AYASOFYA’DA TARİHİ GÜN” ÖZEL YAYINI NTV'DE

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namaz kılındı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 3

CUMHURBAŞKANI KUR'AN-I KERİM OKUDU

Cumhurbaşkanı, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

VİDEO: CUMHURBAŞAKNI ERDOĞAN'DAN KUR'AN TİLAVETİ

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 4

ERBAŞ, KILIÇLA HUTBE OKUDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fetih dönemine atıfta bulunarak elinde kılıçla verdiği hutbenin ardından 86 yıl sonra ilk cuma namazını kıldırdı.

ERBAŞ'TAN AYASOFYA CAMİİ'NDE CUMA HUTBESİ

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 5
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 6

Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer aldığı açılış öncesi ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dua programı gerçekleştirildi. 

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 7

SABAHA KADAR AÇIK KALACAK

Caminin ibadete yeniden açılması sonrasında, sabaha kadar açık kalacağı açıklandı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 8

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye akın etti.

Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarından vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na alındı. 

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 9

Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, cuma namazı vaktinden önce vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar, Fatih Belediyesince sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlerde, cuma namazını bekledi.

Vatandaşlar, seccadeleri üzerinde namaz saatini beklerken, alandaki görevlilerce de su dağıtıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 10

ALANA GİRİŞLER DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamen dolduğunu ve salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 11

SABAH NAMAZINDA SAF TUTTULAR

Cuma namazı önecsinde ellerinde seccadelerle sabah namazı için gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 12

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden itibaren tarihi yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda Kenendy, Reşadiye ve Ragıp Gümüşpala Cadddeleri de trafiğe kapalı.

Ayrıca Avrasya Tüneli açık olacak deniz, metro ve marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferleri de devam edecek sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında Pazartesi saat 06:00'ya kadar seferler yapılmayacak. 

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 13

TARİHİ YARIMADADA ULAŞIM KISITLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı'nın Kabataş-Eminönü seferleri durduruldu. Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arasında seferlerin devam ettiği bildirilirken, Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatıldı.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 14

İBB ÜCRETSİZ SEFERLER DÜZENLİYOR

Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sultanahmet güzergahında 25 otobüs ücretsiz ring sefer yapacak. Yenikapı, Kazlıçeşme ve Gülhane'de İSPARK otoparkları ücretsiz hizmet verecek.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 15

Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulan17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapıyor.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 16
Çatladıkapı girişinden gelen vatandaşlar burada kurulan çadırda görevlilerce karşılanıyor. Görevliler, ellerine dezenfektan sıktıktan sonra vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil büfesinden de vatandaşlara çay ve simit ikramı yapılıyor.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 17

TARİHİ GÜNDEN KARELER

İşte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açılışında objektife yansıyanlar...
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 18
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 19
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 20
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 21
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 22
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 23
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 24
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 25
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 26
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 27
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 28
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 29
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 30
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 31
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 32
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 33
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 34
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 35
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 36
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 37
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 38
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 39
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 40
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 41
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 42
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 43
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 44
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 45
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 46
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz) - 47

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