Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldı (Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz)

Anadolu Ajansı 24.07.2020 - 14:37
Ayasofya'da tarihi gün...
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namaz kılındı.
Cumhurbaşkanı, namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, fetih dönemine atıfta bulunarak elinde kılıçla verdiği hutbenin ardından 86 yıl sonra ilk cuma namazını kıldırdı.
Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer aldığı açılış öncesi ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dua programı gerçekleştirildi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye akın etti.
Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarından vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na alındı.
Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, cuma namazı vaktinden önce vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar, Fatih Belediyesince sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlerde, cuma namazını bekledi.
Vatandaşlar, seccadeleri üzerinde namaz saatini beklerken, alandaki görevlilerce de su dağıtıldı.
Cuma namazı önecsinde ellerinde seccadelerle sabah namazı için gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.
Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden itibaren tarihi yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda Kenendy, Reşadiye ve Ragıp Gümüşpala Cadddeleri de trafiğe kapalı.
Ayrıca Avrasya Tüneli açık olacak deniz, metro ve marmaray seferleri devam edecek. Tramvay seferleri de devam edecek sadece Beyazıt-Eminönü durakları arasında Pazartesi saat 06:00'ya kadar seferler yapılmayacak.
Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulan17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapıyor.