Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı)

Öte yandan Bakanlardan da Ayasofya ile ilgili paylaşımlar geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ,, Necip Fazıl Kısakürek'in sözlerini hatırlattı.



Albayrak Twitter 'dan "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi:

"Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" mesajını paylaştı.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ayasofya fotoğrafı paylaşanlar arasındaydı.