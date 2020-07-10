Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı)

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya'nın giriş çıkışı karardan önce bariyerlerle kapatılmıştı.

Anadolu Ajansı 10.07.2020 - 16:15 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 16:34

Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı) - 1

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararını açıkladı. 

Kararla Ayasofya'da ibadetin önü açıldı. 

Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı) - 2

Çok sayıda kişi, kararı Sultanahmet Meydanı'nda bekledi.

Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı) - 3

Yerli ve yabancı medya mensupları Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşmasıyla ilgili gelişmeleri, bölgeden takip ediyor.

Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı) - 4
Vatandaşların da bekleyişine devam ettiği Ayasofya'nın girişinin ve çıkışının olduğu bölge bariyerlerle çevrildi.
Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı) - 5

Öte yandan Bakanlardan da Ayasofya ile ilgili paylaşımlar geliyor. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ,, Necip Fazıl Kısakürek'in sözlerini hatırlattı.

Albayrak Twitter 'dan "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi:
"Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" mesajını paylaştı.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ayasofya fotoğrafı paylaşanlar arasındaydı.

Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı) - 6
Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı) - 7
Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı) - 8
Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı) - 9
Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı) - 10
Medya kuruluşlarının yayınlarına katılan konuklar da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

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