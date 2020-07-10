Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Karar bekleniyor)

Danıştay 10. Dairesi'nin kararının açıklanmasının beklendiği Ayasofya'nın giriş çıkışı bariyerlerle kapatıldı.

Anadolu Ajansı 10.07.2020 - 14:40 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 15:34

Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Karar bekleniyor) - 1

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararının bugün açıklanması bekleniyor.

Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Karar bekleniyor) - 2

Çok sayıda kişi, kararı Sultanahmet Meydanı'nda bekliyor.

Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Karar bekleniyor) - 3

Yerli ve yabancı medya mensupları Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşmasıyla ilgili gelişmeleri, bölgeden takip ediyor.

Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Karar bekleniyor) - 4
Vatandaşların da bekleyişine devam ettiği Ayasofya'nın girişinin ve çıkışının olduğu bölge bariyerlerle çevrildi.
Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Karar bekleniyor) - 5

Öte yandan Bakanlardan da Ayasofya ile ilgili paylaşımlar geliyor. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ,, Necip Fazıl Kısakürek'in sözlerini hatırlattı.

Albayrak Twitter 'dan "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi:
"Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" mesajını paylaştı.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ayasofya fotoğrafı paylaşanlar arasındaydı.

Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Karar bekleniyor) - 6
Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Karar bekleniyor) - 7
Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Karar bekleniyor) - 8
Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Karar bekleniyor) - 9
Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Karar bekleniyor) - 10
Medya kuruluşlarının yayınlarına katılan konuklar da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

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