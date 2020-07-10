Ayasofya önünde güvenlik önlemi (Karar bekleniyor)

Anadolu Ajansı 10.07.2020 - 14:40 | Son Güncelleme : 10.07.2020 - 15:34
Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya kararının bugün açıklanması bekleniyor.
Çok sayıda kişi, kararı Sultanahmet Meydanı'nda bekliyor.
Yerli ve yabancı medya mensupları Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşmasıyla ilgili gelişmeleri, bölgeden takip ediyor.
Öte yandan Bakanlardan da Ayasofya ile ilgili paylaşımlar geliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ,, Necip Fazıl Kısakürek'in sözlerini hatırlattı.
Albayrak Twitter 'dan "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi:
"Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" mesajını paylaştı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ayasofya fotoğrafı paylaşanlar arasındaydı.