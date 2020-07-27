Ayasofya'da kalabalık azalmıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, açılmasının üzerinden günler geçmesine rağmen hala ilk günkü heyecanla dolup taşmaya devam ediyor. Ayasofya-i Kebir Camii, vatandaşlar ve turistlerin akınına uğruyor. Çok sayıda vatandaş, camiye girmek için kuyruklar oluşturuyor. Namaz vakitlerinde İçeriye giremeyen bazı vatandaşlarsa caminin önüne serilen hasırlarda namazlarını kıldı. Fatih Belediyesi ekipleri, yatsı namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek dezenfekte çalışması yaptı. Dezenfekte çalışmasının ardından camiye ziyaretler devam etti.