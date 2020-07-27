Ayasofya'da kalabalık azalmıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, açılmasının üzerinden günler geçmesine rağmen hala ilk günkü heyecanla dolup taşmaya devam ediyor.

İHA - Anadolu Ajansı 27.07.2020 - 05:53

Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 1
Ayasofya-i Kebir Camii, vatandaşlar ve turistlerin akınına uğruyor.
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 2
Çok sayıda vatandaş, camiye girmek için kuyruklar oluşturuyor.
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 3
Namaz vakitlerinde İçeriye giremeyen bazı vatandaşlarsa caminin önüne serilen hasırlarda namazlarını kıldı.
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 4

DEZENFEKTE EDİLDİ

Fatih Belediyesi ekipleri, yatsı namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelerek dezenfekte çalışması yaptı. 

Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 5

Dezenfekte çalışmasının ardından camiye ziyaretler devam etti.  

Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 6
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 7
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 8
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 9
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 10
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 11
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 12
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 13
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 14
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 15
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 16
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 17
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 18
Ayasofya'da kalabalık azalmıyor - 19

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