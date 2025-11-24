"Ayasofya'daki kamyon özel zemin üzerinde"

Yaklaşık bir yıl süren hazırlık çalışmalarının ardından projeler oluşturularak, Bilim Heyeti ve Koruma Kurulu kararları alınarak, uygulamalara başlandığı kaydedildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"- Caminin batı avlusu girişinden cami harim bölümü girişine kadar tüm zeminde statik hesaplarına uygun olarak bahçe ve iç-dış narteks bölümlerinde prekastlar ve ahşap elemanlar ile desteklenen çelik platform yapılmıştır.

- Bu sayede hem mermer zeminlerin korunması sağlanmış hem de alan araç girişi için uygun hale getirilmiştir. Caminin harim bölümünde öncelikli olarak mevcut mermer zeminin belgelemeleri yapılmış, mermer döşemlerin yatak harcının kontrolü sağlanmıştır."