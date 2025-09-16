Ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu: Yol kenarında fotoğraf çekildiler

Aydın-Muğla kara yolu üzerinde bulunan ayçiçeği tarlaları, sarı renkleriyle görsel şölen sunarken doğal stüdyo ortamı sunan ayçiçeklerini gören vatandaşlar da yol kenarında mola vererek fotoğraf çekmeden geçmiyor.

Ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu: Yol kenarında fotoğraf çekildiler - 1

Aydın'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle pamuktan sonra ikinci ürün olarak ekimi yapılan ayçiçeğinin üretim alanları her geçen gün artıyor. Aydın'ı sarıya boyayan ayçiçekleri, aynı zamanda kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

Ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu: Yol kenarında fotoğraf çekildiler - 2

Muğla kara yolu üzerinde bulunan ayçiçeği tarlası da sunduğu görsel şölen ile vatandaşların dikkatini çekerken manzarası ise adeta yoldan geçenlere mola verdiriyor. Doğal stüdyo ortamı sunan ayçiçeği tarlasına giren vatandaşlar da fotoğraf çektirmeden geçmiyor. Özellikle gün batımında yoğunluğun yaşandığı tarla kenarında ise uzun araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar da fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.


Ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu: Yol kenarında fotoğraf çekildiler - 3

"HER SENE AÇMASINI BEKLİYORUM"

Fotoğraf çekilmek için ayçiçeklerinin açmasını beklediğini ifade eden Gizem Özgün; "Okul yolumuz burası bizim, her gün okula giderken dikkatimi çekiyor. Her sabah güneşten bu tarafa döndükleri için görsel bir şölen oluşuyor. Şu anda arkadaşlarımızla gelip burada çekim yapıyoruz. Zaten ben 3 yıl önce de burada fotoğraf çekinmiştim. Her yıl fotoğraf çekimi için sabırsızlıkla açmalarını bekliyorum" dedi.

Ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu: Yol kenarında fotoğraf çekildiler - 4

"GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR"

İşe gelirken bu yolu kullandığını ve manzaraya hayran olduğunu söyleyen İrem Delice; "Bu yolu sürekli işe gelip giderken kullanıyorum. Her yıl bu şekilde ayçiçekleri açıyor. Biz de fotoğraf çekilmek için buraya geliyoruz.

Ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu: Yol kenarında fotoğraf çekildiler - 5

Özellikle akşam üzeri gün batımında adeta burası görsel bir şölen sunuyor. Yol üstünde de uzun araç kuyrukları oluşuyor. Vatandaşlar fotoğraf çekilmek için birbiriyle yarışıyor. Güzel bir ortam. Burası adeta doğal bir stüdyo" diye konuştu.

