Ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu: Yol kenarında fotoğraf çekildiler
Aydın-Muğla kara yolu üzerinde bulunan ayçiçeği tarlaları, sarı renkleriyle görsel şölen sunarken doğal stüdyo ortamı sunan ayçiçeklerini gören vatandaşlar da yol kenarında mola vererek fotoğraf çekmeden geçmiyor.
Aydın'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle pamuktan sonra ikinci ürün olarak ekimi yapılan ayçiçeğinin üretim alanları her geçen gün artıyor. Aydın'ı sarıya boyayan ayçiçekleri, aynı zamanda kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.