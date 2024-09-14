Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı
Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor. Devlet desteğiyle geniş bir alanda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeği hasadı yaklaşık 1,5 ay sürüyor, çekirdekler kurutulduktan sonra işlenmesi için Kahramanmaraş'taki fabrikalara götürülüyor.
Devlet desteğiyle bitkisel ürünlerde üretim çeşitliliğinin giderek arttığı kentte, zengin su kaynakları ve havaların serin olmasından dolayı ayçiçeği üretimi de giderek yaygınlaşıyor.