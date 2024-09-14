Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı

Yaz aylarında aynı tarlalarda 1 ay çapa yaptıklarını ifade eden Kaya, "Daha sonrasında kayısıda çalışmak için Malatya'ya gittik. Oradan da Şanlıurfa'da fıstık işinde çalıştık. Bu seneki son durağımız Ağrı. Ailece burada çadırlarda kalıyoruz. Hava serin. Daha 1 ay burada çalışacağız. Ele muhtaç olmayalım diye gelip çalışıyoruz, biz emekçiyiz." diye konuştu.