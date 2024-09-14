Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı

Zengin su kaynaklarına sahip Ağrı Ovası'nın binlerce dönümlük tarlalarında yetiştirilen çerezlik ayçiçeği, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından hasat ediliyor. Devlet desteğiyle geniş bir alanda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeği hasadı yaklaşık 1,5 ay sürüyor, çekirdekler kurutulduktan sonra işlenmesi için Kahramanmaraş'taki fabrikalara götürülüyor.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 1

Devlet desteğiyle bitkisel ürünlerde üretim çeşitliliğinin giderek arttığı kentte, zengin su kaynakları ve havaların serin olmasından dolayı ayçiçeği üretimi de giderek yaygınlaşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 2

Büyük bir bölümü Kahramanmaraş'tan gelen çiftçilerce 34 bin dekarlık alanda ekilen çerezlik ayçiçeği, yaz boyunca sulandı, bakımları yapıldı ve artık olgunlaştı.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 3

Bu yıl da Şanlıurfa'dan gelerek tarlaların yakınına çadır kuran mevsimlik tarım işçileri, ayçiçeği hasadına başladı.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 4

Sabahın erken saatlerinde gruplar halinde binlerce dönümlük tarlalarda mesailerine başlayan, aralarında kadınların da olduğu işçiler, oraklarla kestikleri ayçiçeklerini bir süre kurumaya bıraktıktan sonra biçerdövere atıyor.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 5

Gün boyu çalışan işçilerin yemekleri de ailelerinin diğer bireyleri tarafından yakılan ateş üzerinde hazırlanıyor.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 6

Yaklaşık bir ay daha sürecek hasattan elde edilecek tonlarca çerezlik ay çekirdeği, biçerdöverden traktör römorkuna boşaltılıp brandalar üzerine serilerek kurumaya bırakılıyor.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 7

Güneşin altında bekletilip kurutulan çekirdekler, çuvallara doldurulup tırlara yüklenerek Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki fabrikaların eleme tesislerine götürülüyor.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 8

Çiftçi Selim Tanrıverdi, 2 bin dekarda ayçiçeği üretimi yaptıklarını söyledi.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 9

Ağrı'da 14 yıldır ayçiçeği ürettiğini belirten Tanrıverdi, "Üretim güzel gidiyor. Hasada yeni başladık. Topladığımız ayçiçeklerini biçerdövere attıktan sonra çekirdekleri harmanda kurutup sonrasında Kahramanmaraş'a götürüyoruz. Çok zor bir meslek, çocuk yetiştirmek gibi bir iş." dedi.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 10

Tanrıverdi, Ağrı'nın hem sulama imkanı hem de hava şartları nedeniyle bu ürün için elverişli olduğunu belirtti.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 11

"ELE MUHTAÇ OLMAYALIM DİYE GELİP ÇALIŞIYORUZ"

Şanlıurfalı mevsimlik işçisi Mustafa Kaya, aileler halinde 30 kişi geldiklerini ve tarlalarda çalıştıklarını anlattı.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 12

Yaz aylarında aynı tarlalarda 1 ay çapa yaptıklarını ifade eden Kaya, "Daha sonrasında kayısıda çalışmak için Malatya'ya gittik. Oradan da Şanlıurfa'da fıstık işinde çalıştık. Bu seneki son durağımız Ağrı. Ailece burada çadırlarda kalıyoruz. Hava serin. Daha 1 ay burada çalışacağız. Ele muhtaç olmayalım diye gelip çalışıyoruz, biz emekçiyiz." diye konuştu.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 13

Yılladır tarlalarda çalıştığını dile getiren İslim Kaya, "Zordur, mecburen çalışıyoruz. Kimseye muhtaç olmuyoruz ve muhtaç olmak her şeyden daha zordur." ifadelerini kullandı.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 14

Yaklaşık 9 yıldır farklı illere giderek tarlalarda çalıştıklarını anlatan Ferhat Kaya, ekmek peşinde koşmaya devam ettiklerini söyledi.

Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 15
Ayçiçeği tarlalarında hasat zamanı - 16
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